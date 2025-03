Calciomercato Napoli, nuovo nome per Manna: sfida alla Premier

Per il Napoli bisogna registrare una sfida alla Premier League.

Nonostante l’attuale posizione di classifica che obbliga il Napoli a non distogliere l’attenzione, Manna, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per la prossima stagione. L’ex Juve ha sul taccuino diversi nomi interessanti da regalare a Conte, con diversi blitz già programmati nei prossimi mesi per mettere in porto degli affari. A fine stagione il Napoli collezionerà un bel tesoretto da utilizzare poi nella sessione estiva di calciomercato.

La cessione di Kvara e – la certa – di Osimhen, insieme ai rientranti dai prestiti che poi verranno ceduti, Manna può regalarsi diverse gioie.

Napoli, si segue Kostantinos Karetsas: c’è concorrenza

I partenopei vogliono alzare il livello della propria rosa, in modo tale da continuare a “restare aggrappati come i gatti” – come direbbe qualcuno – o, magari, già dall’inizio della prossima stagione, avere qualche ambizione in più.

Come emerso fuori nelle ultime ore da TuttoMercatoWeb, il Napoli segue con attenzione Kostantinos Karetsas del Genk. Il fantasista classe ’07 ha sbalordito tutti con le sue prestazioni: attualmente ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni, con 2 gol e 4 assist all’attivo.

Sulle sue tracce però presenti anche club come Newcastle United, Manchester United e Liverpool. Il suo contratto con il Genk è in scadenza nel 2027 e la sua valutazione non è di certo bassa, vista la grande concorrenza.

