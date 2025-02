Polemiche Inter-Fiorentina, Alvino a gamba tesa: il post è pesantissimo – FOTO

Napoli calcio notizie – Polemiche a non finire dopo il fischio finale del match tra Inter e Fiorentina, che ha visto i nerazzurri accorciare sugli azzurri: il post di Carlo Alvino contro l’arbitraggio è pesantissimo.

Le ultime notizie legate al Napoli calcio parlano di un club sempre più determinato a perseguire gli obiettivi extra campo: c’è, evidentemente, la volontà di mettere su in maniera concreta il progetto legato al centro sportivo, anche stando a quanto si apprende dalle indiscrezioni circolate nella giornata di lunedì 10 febbraio (clicca qui per tutti i dettagli in merito). L’attenzione dei tifosi, però, è ovviamente tutta sulle vicende di campo, dopo un pareggio per 1-1 contro l’Udinese che non lascia soddisfatto nessuno.

Anche perché al mezzo passo falso casalingo degli uomini di Antonio Conte è arrivata la risposta da parte dell’Inter, che nel posticipo del lunedì sera ha battuto a San Siro la Fiorentina (compagine che invece aveva battuto Inzaghi e i suoi nella sfida di giovedì al Franchi, ndr) per 2-1. Decisiva l’autorete di Pongracic e la rete nel secondo tempo di Arnautovic, intervallate dal rigore di Mandragora. A far discutere è però l’episodio che ha portato al calcio d’angolo del primo gol del match, su cui è intervenuto senza mandarle a dire il giornalista Carlo Alvino, di dichiarata fede azzurra.

Notizie SSC Napoli, Alvino si sfoga su X: che attacco dopo Inter – Fiorentina

Carlo Alvino non ci sta e si scaglia contro l’Inter e la classe arbitrale nel post match della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina, concluso sul risultato di 2-1 in favore degli uomini di Inzaghi.

Di seguito, lo sfogo furibondo da parte del giornalista sul suo profilo ufficiale X:

“Neanche un po’ di vergogna? Chiedo per un amico… Suvvia … stavolta sono curioso … sarà ancora il calendario il fuoriclasse o … l’arbitro?”.

Il riferimento di Alvino, nella fattispecie, va nei confronti di chi ha sostenuto il Napoli favorito nella lotta per lo Scudetto, in quanto non impegnato in altre competizioni oltre la Serie A.

Questo il post in questione che in questi minuti sta scatenando il dibattito sui social:

Neanche un po’ di vergogna? Chiedo per un amico… Suvvia … stavolta sono curioso … sarà ancora il calendario il fuoriclasse o … l’arbitro? — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 10, 2025

Inter – Fiorentina: la moviola sul primo gol

Subito dopo il fischio finale del match, la moviola ha cercato di ricostruire quanto accaduto poco prima del calcio d’angolo che ha portato poi all’autorete di Pongracic.

L’uscita del pallone dal campo è netta, ma il VAR – stando alle disposizioni imposte dal protocollo – non è tenuto a intervenire, in quanto il calcio d’angolo viene considerata come una nuova e indipendente azione.