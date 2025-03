Meret, il rinnovo è formalità: quando ci sarà l’annuncio

Alex Meret, così come ammesso dallo stesso procuratore, è ormai a un passo dal rinnovare con il Napoli: arrivano novità circa i tempi legati all’annuncio ufficiale.

Tutto sembra essere ormai derubricato a una mera questione di tempo. Un’attesa che è partita già mesi fa e che ora, finalmente, potrebbe arrivare al capolinea; con non poche difficoltà, tra Alex Meret e la SSC Napoli c’è tutto per pensare di accogliere quanto prima l’annuncio ufficiale delle parti in causa. Anche lo stesso agente dell’estremo difensore ex Udinese e SPAL, Federico Pastorello, ha di recente confermato che è tutto definito per il prolungamento di contratto.

Ma quando arriverà il comunicato definitivo da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis? A dare ulteriori conferme è stato anche il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, secondo cui l’accordo è in via di definizione. Una notizia senza dubbio importante per la piazza azzurra, che ha bisogno di segnali del genere per il presente e anche per il futuro, anche per affrontare con più serenità le sfide che attenderanno Antonio Conte e la sua squadra a partire della prossima stagione. Con la speranza che l’annata in corso, ovviamente, possa regalare gioie comunque importanti.

News Napoli calcio, Meret vicinissimo all’annuncio: Moretto svela tutti i dettagli

Oltre alle notizie che sono trapelate in mattinata, anche Matteo Moretto si è sbilanciato: il Napoli e Alex Meret sono ormai a un passo dalle firme per quanto concerne il rinnovo contrattuale.

Di seguito, quanto svelato da Matteo Moretto su YouTube:

“Le trattative si sono prolungate ma alla fine sia dovrebbe firmare tra questa settimana e la prossima. Le firme sono in arrivo, il contratto è in chiusura e la scadenza sarà 2027. Quindi un prolungamento di due anni più uno opzionale”.

Notizie Napoli calcio: rinnovo Meret per una continuità nel futuro

Con il contratto in chiusura e la scadenza fissata al 2027 (più un anno opzionale), il Napoli guarda al futuro con serenità. La scelta di puntare su Meret non è casuale: a 28 anni, il portiere è nel pieno della maturità professionale, pronto a guidare la difesa azzurra nelle sfide che verranno.

L’annata in corso potrebbe riservare sorprese, con uno Scudetto ancora in ballo e il rinnovo di Meret è un mattone solido su cui costruire il domani. Certo, il percorso non è stato una passeggiata: tra offerte dall’estero e qualche tentennamento, la trattativa ha avuto i suoi momenti di tensione. Ma alla fine, come spesso accade nel calcio, l’amore per la maglia ha fatto la differenza. Ora non resta che aspettare l’annuncio, con la speranza che Meret continui a difendere la porta azzurra con quel mix di classe e grinta che lo ha reso speciale.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 15:05 by Francesco Fildi