Futuro Conte, il Napoli ha deciso nonostante il precedente: vertice cruciale

Sul futuro di Antonio Conte bisogna registrare una decisione importante del Napoli.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli ha subito dato un segnale importante all’intero campionato. La squadra di Antonio Conte ha infatti battuto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan.

Con questa vittoria, dunque, il Napoli ha mantenuto il proprio svantaggio di tre punti dall’Inter capolista. Archiviata la sfida contro la squadra di Sergio Conceicao, quindi, gli azzurri sono ora chiamati alla difficilissima trasferta di Bologna, ma prima ci sono delle novità sul futuro dello stesso Antonio Conte.

Napoli, per il futuro di Conte sarà decisivo il vortice di fine stagione: attenzione al precedente con l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, il Napoli ha tutta la voglia di continuare con Antonio Conte confermando il contratto oneroso da tra i 6 ed i 6 milioni e mezzo più bonus. Ora, però, bisogna aspettare il vertice di stagione tra il tecnico salentino e lo stesso Aurelio De Laurentiis.

Proprio come già successo dopo il primo anno con l’Inter, ovvero quando Conte non vinse lo scudetto e chiese competitività alla società. Il tecnico ottenne tutte le garanzie ed andò via dopo aver vinto lo scudetto. Se le parti non dovessero avere un’idea comune, si vedrà come De Laurentiis deciderà di lasciar andar via l’ex ct dell’Italia.

Bisogna sottolineare che Conte è rimasto davvero male dell’ultima sessione invernale di calciomercato. Anche se tutti gli accostamenti alle altre squadre non hanno senso di esistere.

