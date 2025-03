Thiago Motta verso l’esonero, arriva Tudor. In estate toccherà a Conte? L’annuncio in diretta

La Juventus sta per esonerare Thiago Motta e Igor Tudor sarà il sostituto. In estate toccherà poi a Conte? Arriva l’annuncio in diretta

Thiago Motta verrà esonerato dalla Juventus. In queste ore si attende solamente l’annuncio ufficiale e poi toccherà a Igor Tudor prendere il suo posto per le ultime 9 partite di campionato. Un traghettatore, almeno fino a fine stagione, per provare a raddrizzare un’annata che ha preso una direzione terribile nelle ultime uscite con l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli e i 7 gol subiti tra Atalanta e Fiorentina.

Non c’era più futuro, a quanto pare, per la Juventus di Motta. Non si è aspettata neanche la sfida contro il Genoa in programma a rientro dalla sosta. Non c’è stato margine neanche di finire la stagione, con il rischio del quarto posto che potesse saltare. Il gruppo aveva ormai mollato l’allenatore, troppe le situazioni impossibili da risanare, con uno spogliatoio sempre più distante dal proprio tecnico.

Thiago Motta esonerato, in estate tocca a Conte? L’annuncio social

La scelta di Igor Tudor, come detto, resta momentanea. Quasi impossibile che sarà lui a sedersi sulla panchina bianconera anche per il prossimo anno. Bisognerà ripartire da zero, ancora una volta, come successo dopo Sarri e Pirlo. E allora spazio all’usato garantito, come era successo con Massimiliano Allegri. Da qui le voci insistenti di un ritorno di Antonio Conte, il cui futuro al Napoli sembra già in dubbio dopo un solo anno.

Su queste incertezze si è espresso anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube. In un video dedicato al tema, ha ribadito come Conte abbia un contratto con il Napoli fino al 2027 e che non dipenderà tutto dalla sua volontà. Legalmente bisognerà parlare con Aurelio De Laurentiis, che non lascerà partire il suo allenatore di certo così facilmente.

Restano, quindi, aperte anche le ipotesi Gasperini e Pioli, ma tutti i nomi vanno presi con le pinze. I tre allenatori sono sotto contratto e, Conte in primis, ha iniziato il suo nuovo percorso con il Napoli solamente un anno fa. Difficile, dunque, che possa lasciare gli azzurri così presto. Discorso, comunque, rimandato all’estate. Nella speranza che gli azzurri ci arrivino addirittura da campioni. Sperare non costa nulla.

Bisognerà superare l’Inter, un’impresa non facile. Il calendario è ancora dalla parte del Napoli, ma 3 punti da recuperare sono il primo ostacolo. Al rientro dalla sosta inizierà un rush finale da non perdere per nulla al mondo.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 13:21 by Claudio Mancini