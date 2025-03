Osimhen alla Juve, c’è già un sì: Giuntoli beffa De Laurentiis

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivata la conferma di una notizia che riguarda Osimhen e la Juve.

Il Napoli di Antonio Conte, dunque, tra qualche ora giocherà contro il Venezia davvero fondamentale per quest’ultima parte della sua stagione. I partenopei, visto anche lo scontro diretto tra l’Atalanta e l’Inter, sono costretti a vincere per cercare di sognare ancora di più la vittoria finale dello scudetto.

Nel frattempo, però, intorno al club azzurro bisogna registrare già delle importanti indiscrezioni di calciomercato. Proprio una di queste riguarda sia Victor Osimhen che la Juventus.

Juve, Victor Osimhen ha aperto all’ipotesi di diventare un giocatore della Juve: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, continua il forcing di Cristiano Giuntoli per portare Victor Osimhen alla Juventus. Il dirigente, di fatto, ha da tempo dei contatti con l’agente del centravanti ora in prestito al Galatasaray.

Cristiano Giuntoli, tra l’altro, avrebbe già portato a casa l’apertura di Victor Osimhen a diventare un giocatore della Juventus. Ricordiamo che sul nigergiano c’è una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che, però, non vale per le squadre italiane.

