Chi è Marianucci, il difensore che ha stregato il Napoli

Tutto sul difensore di proprietà dell’Empoli, Luca Marianucci, che sarebbe finito concretamente nelle mire del Napoli, che addirittura lo avrebbe, difatti, già bloccato in vista della prossima stagione.

Le notizie dell’ultim’ora parlano di un Napoli già ben attivo sul mercato, con l’obiettivo di portarsi avanti con il lavoro che c’è da fare, da qui fino ai prossimi mesi. Appare ormai tutto fatto per il ritorno nelle coppe europee, dopo un anno di assenza, motivo per cui servirà una campagna acquisti ben mirata e molto articolata per fare in modo che possano aumentare anche le opzioni a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.

In particolare, proprio in questi minuti è arrivata la notizia secondo cui Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ndr) avrebbe messo le mani sul difensore dell’Empoli Luca Marianucci. Stando a quanto si apprende da Fabrizio Romano sul suo profilo X, gli azzurri avrebbero raggiunto un accordo di massima per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Ma cosa c’è da sapere sul giocatore in questione, che sembra praticamente aver stregato la squadra partenopea?

Mercato Napoli, tutto su Luca Marianucci

Il Napoli è vicino a Luca Marianucci: questo è quanto si evince dalla notizia lanciata da Fabrizio Romano e che in questi minuti sta già facendo dibattere la piazza partenopea.

Classe 2004, il centrale nativo di Livorno ha totalizzato in questa stagione già ben 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Le buone prestazioni fornite in queste occasioni sembrano aver catturato concretamente l’attenzione del club del presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a finalizzare quello che potrebbe divenire il primo colpo della SSC Napoli per la stagione 2025-2026.

L’idenkit del difensore vicino al club azzurro

Classe 2004, nato a Livorno il 23 luglio, Luca Marianucci è un centrale difensivo cresciuto nel validissimo vivaio dell’Empoli, prima di approdare in prima squadra, dove si sta facendo le ossa.

In questa stagione ha già collezionato 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol decisivo ai rigori contro la Juventus in Coppa che ha fatto girare la testa a molti osservatori. Alto 1,95 metri, forte fisicamente e con un buon senso della posizione, il giovane toscano è un prodotto del “metodo Monteboro”, il centro sportivo dell’Empoli noto per sfornare talenti. Fattore evidentemente molto tenuto in considerazione, visto che aveva catturato l’attenzione anche di diversi top club italiani, come l’Inter.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre al Napoli, anche il Commissario Tecnico Luciano Spalletti lo sta seguendo con attenzione. Con l’Empoli in lotta per la salvezza, Marianucci ha mostrato maturità e nervi saldi, qualità che sembrano aver stregato Conte e De Laurentiis. Il suo arrivo potrebbe essere un investimento a lungo termine, con il potenziale magari per crescere all’ombra di veterani e diventare un pilastro azzurro.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 20:51 by Francesco Fildi