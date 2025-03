Napoli su Kean, è tutto confermato: svelata la strategia di Manna

Il Napoli è atteso dalla gara di domenica contro il Milan, ma prima ci sono delle novità sull’interessamento per Moise Kean

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per il big match di domenica sera contro il Milan di Sergio Conceicao. Visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, di fatto i partenopei hanno l’obbligo di battere i rossoneri per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica del campionato di Serie A.

Anche se battere il Milan, ovviamente, non sarà affatto facile per gli uomini di Antonio Conte. I rossoneri hanno sì dei limiti, ma hanno dei giocatori capaci di colpire in qualsiasi momento. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Napoli, ecco la chiave per arrivare a Kean giusta: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, anche il club partenopeo è sulle tracce di Moise Kean della Fiorentina. La concorrenza, però, è molto alta, visto che sull’attaccante ci sono squadre come Arsenal, Newcastle e Tottenham.

Il Napoli, dal canto suo, nella corsa a Kean potrebbe contare sui soldi derivanti dalla cessione di Victor Osimhen. Bisogna ricordare che l”attaccante della Fiorentina ha una clausola rescissoria del valore di 52 milioni di euro (valida nelle prime due settimane di luglio). La Viola, però, ha tutta l’intenzione di trattenere l’attaccante, anche se senza Europa sarà davvero difficile.

