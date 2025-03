Affare Kean al Napoli, da Firenze arrivano le ultime di calciomercato: svolta inaspettata per il bomber della Fiorentina che piace anche in Premier League.

Benvenuta maturità. Venticinque anni compiuti a fine febbraio, Moise Kean sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. La scorsa estate, tra qualche titubanza degli addetti ai lavori, Raffaele Palladino chiese esplicitamente il suo acquisto alla società viola. E l’attaccante italiano ex Juventus sta ripagando a suon di gol e giocate di classe. È di ben 20 reti e 3 assist il bottino stagionale di Kean tra campionato e coppe. Altri due gol sono invece arrivati durante l’ultima pausa per le Nazionali, quando la sua doppietta in casa della Germania ha contribuito al 3 a 3 finale. Le voci di calciomercato aumentano: per il suo futuro potrebbe esserci una svolta inaspettata che riguarda anche il Napoli.

Calciomercato Napoli, affare Kean da 52 milioni: la Fiorentina risponde

Oggi il bomber sta finalmente mostrando il grande talento del quale si è molto discusso negli anni addietro, quando alcune sue intemperanze fuori e dentro il campo ne hanno minato la definitiva consacrazione. Su Kean ci sono gli occhi del Napoli e di svariati club di Premier League. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro, del resto, non sembra affatto spaventare i club di fronte al reale valore del giocatore che potrebbe essere ben superiore alla somma imposta nel vecchio accordo.

Così, la Fiorentina, riporta stamane “La Nazione“, per evitare di perdere il giocatore già la prossima estate, potrebbe lavorare al rinnovo del contratto aumentando le cifre dell’ingaggio e della clausola rescissoria. L’obiettivo della dirigenza viola sarebbe quello di ridisegnare l’accordo col giocatore per fargli continuare il suo percorso in Toscana.

Calciomercato Napoli, clausola Kean-Fiorentina: i dettagli

La clausola rescissoria nel contratto che lega Kean alla Fiorentina fino al 2029 sarebbe esercitabile solo dall’1 al 15 luglio 2025. Un lasso di tempo molto breve ma a cifre contenute se si considera l’exploit del giocatore. I 52 milioni di euro potrebbero essere facilmente pagati dal Napoli come da qualsiasi club di Premier League.

Sul giocatore, infatti, ci sono da tempo gli occhi di Arsenal, Tottenham, Aston Villa e Chelsea. Se in campo stanno aiutando la Fiorentina a risalire in classifica puntando alla zona europea, in ottica calciomercato le reti di Kean sono un “problema” da risolvere (magari con rinnovo e nuova clausola) per Rocco Commisso.

