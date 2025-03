Il Napoli è sul talento che ha stregato tutta l’Europa: servono almeno 15 milioni di euro, con tanto di concorrenza folta dalla Premier League.

Servono almeno 15 milioni di euro per la giovane promessa del calcio europeo. Il Napoli, quando mancano nove partite alla fine della stagione, sta già programmando il futuro. L’anno prossimo, con molte probabilità, sarà impegnato su almeno tre fronti e necessiterà di una rosa ampia e qualitativa. Un mix di giovani speranze ed esperienza potrebbe essere la ricetta vincente. Così, Manna guarda anche il campionato belga, dove una stella su tutte ha catturato le attenzioni dell’Europa intera. Il Napoli si muove per acquistarlo ma deve fare i conti con una folta concorrenza e la richiesta del Genk.

Karetsas: servono più di 15 milioni per strapparlo al Genk

Il Napoli continua a seguire la crescita di Kostantinos Karetsas. Per cedere il trequartista ancora minorenne (compirà 18 anni il prossimo novembre), riporta oggi “Tuttomercatoweb.com”, il Genk vuole più di 15 milioni di euro. Una cifra elevata ma che non allontana il folto gruppo di pretendenti che annovera, tra le altre, anche alcune big inglesi.

Nelle ultime settimane, infatti, oltre al Newcastle, anche il Manchester United e il Liverpool lo avrebbero visionato. Per anticipare la concorrenza bisogna muoversi con un discreto anticipo. E il Napoli, dal canto suo, ci starebbe pensando. Il trequartista greco ha mostrato ampi margini di miglioramento nella stagione in corso e potrebbe rivelarsi un grande rinforzo soprattutto per il futuro.

Calciomercato Napoli, i numeri di Karetsas

Classe 2007, alto 171cm e dal piede sinistro, Karetsas è di nazionalità greca ma è cresciuto calcisticamente in Belgio. L’anno scorso, a soli 16 anni, aveva stupito tutti in Challenger Pro League, secondo livello professionistico del campionato belga. Quest’anno ha mostrato ulteriori miglioramenti trovando spesso la titolarità nella prima squadra del Genk, dove si è messo in luce portando a referto 2 gol e 4 assist in 30 presenze tra la Jupiler Pro League (massimo campionato belga) e la Croky Cup.

Schierato molto spesso da trequartista, raramente da mezzala o esterno di attacco, Karetsas vanta già 2 presenze con la Nazionale della Grecia, con la quale è andato anche a segno nel recente 3-0 rifilato alla Scozia all’Hampden Park. Il Napoli osserva con molta attenzione. Oltre alle squadre inglesi, un ulteriore ostacolo per Manna sono proprio i repentini progressi del giocatore che, più passeranno i mesi, più potrebbero farne lievitare il prezzo.