“Sbagliato andare a Napoli”, la confessione dell’allenatore

Incredibile confessione a distanza di quasi 30 anni: l’ex mister del Napoli rimpiange aver accettato l’incarico degli azzurri

Per qualcuno l’esperienza al Napoli resta indelebile, per altri è semplicemente da dimenticare. Non basta l’ambiente, la città, l’atmosfera elettrica che si vive ogni giorno. Quando qualcosa non funziona, è difficile non farsi trascinare dalle vibrazioni negative che circondano lo spazio circostante.

Così, è capitato anche al mentore di Massimiliano Allegri, tornato a parlare al Corriere dello Sport della sua carriera. Giovanni Galeone è stato un promettente calciatore, quando vinse l’Europeo Juniores con diversi giovani che poi sarebbero diventati veri e propri professionisti. E successivamente, divenne un buon allenatore, seguito con un certo interesse persino da Diego Armando Maradona.

Allegri e il no al PSG: parla Galeone

Nell’intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport, Galeone spende buonissime parole su Massimiliano Allegri, confidando che il tecnico di recente ha rifiutato diverse proposte di lavoro. Anche importanti:

“Lo sceicco del PSG lo telefonò pregandolo ad andare a Parigi. Max avrebbe dovuto crescere Thiago Motta che allenava le giovanili. Gli dissi di andare, avrebbe vinto tutto”

Ma Allegri decise di non seguire il consiglio del suo ex mister e ormai vecchio amico. Infatti, sembrerebbe che l’allenatore livornese non apprezzi il calcio francese. Inoltre, stando a quanto raccontato da Galeone, Allegri ha rifiutato anche Arsenal, Manchester United e Real Madrid, prima di accettare il ritorno alla Juventus.

Galeone e il rimpianto Napoli

Nella carriera da allenatore di Giovanni Galeone c’è anche un passato al Napoli, durato qualche mese tra il 1997 e il 1998. Uno dei momenti più difficili del club azzurro, quando post Maradona iniziò un declino culminato con il fallimento.

“Sbagliai ad andare a Napoli dove mi voleva Diego, me lo disse Moggi. Mazzone non era stato mandato via, ma si era dimesso. E quando Mazzone si dimette, significa che non c’è nessun altro che può fare meglio. In quel periodo mi voleva Viola alla Roma”

Galeone concluse l’esperienza in azzurro dopo una decina di partite di campionato, senza mai riuscire a vincere. Al suo posto arrivò Montefusco, che in ogni caso non riuscì a salvare il Napoli, ormai in caduta libera. In quella stagione, i partenopei retrocessero in Serie B.

