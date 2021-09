Galeone sicuro: "Niente difesa a tre, vi dico come giocherà la Juventus contro il Napoli"

Giovanni Galeone, allenatore e amico di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“La Juventus ha difficoltà: venerdì sera arriveranno 5 sudamericani, Chiesa ha problemi, idem altri nazionali. Anche il Napoli ha qualche problemino: Insigne ha lasciato la Nazionale, Zielinski non credo ce la faccia. Viaggi e minutaggi in Nazionale non garantiranno ritmo alla partita di sabato.

Allegri ha un contratto di quattro anni con la Juventus, i bianconeri guardano al futuro. È vero che CR7 ti fa 25 goal a campionato, ma se devi guardare agli obiettivi a lungo termine, la decisione di lasciare andar via CR7 credo sia stata la migliore. Ero convinto che la Juventus prendesse Vlahovic. Sì, piace anche a Max Allegri. Ma a chi non piace un attaccante con quelle caratteristiche?

In Napoli-Juventus, Allegri giocherà a 4 e non con la difesa a 3 come qualcuno ha ipotizzato. Due linee a 4 e Dybala con Morata in avanti. Mi aspetto una partita accorta da parte di entrambe le squadre. Max farà di necessità virtù: ha un mese non facile guardando anche i prossimi impegni”.