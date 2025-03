Allegri-Napoli, la rivelazione sorprende tutti: coinvolto De Laurentiis

Incredibile rivelazione su un possibile arrivo di Allegri al Napoli: coinvolto anche Aurelio De Laurentiis nel racconto.

Il Napoli sta volando sulle ali dell’entusiasmo grazie ad Antonio Conte. Dopo il decimo posto dello scorso anno, gli azzurri sono volati in classifica e a nove giornate dalla fine sono ancora in gioco per la vittoria dello Scudetto. Tante, così, di quelle squadre che nella scorsa estate hanno “snobbato” l’attuale allenatore azzurro si staranno così mangiando le mani dinanzi ai grandi risultati.

Le voci su di lui rimangono così intense, nonostante le notizie al riguardo fanno piovere conferme in merito ad una sua permanenza a Napoli.

Galeone su Allegri-Napoli: il retroscena

Ha parlato anche di queste voce Giovanni Galeone nel corso del suo intervento a Telelombardia. Noto amico di Massimiliano Allegri, ha risposto in merito anche alla suggestione che vorrebbe l’ex allenatore di Milan e Juventus sulla panchina azzurra qualora dovessero esserci cambiamenti. Di seguito quanto riportato:

“Non so se Conte rimarrà a Napoli. Posso dirvi che in passato che De Laurentiis ha chiamato Max (Allegri, ndr) 8-9 volte, ma ha sempre detto no”.

Confermata, quindi, ancora una volta l’enorme stima che il presidente del Napoli De Laurentiis ha sempre avuto nei confronti di Massimiliano Allegri, I tentativi per portarlo sulla panchina azzurra da parte sua sono però sempre andati a vuoto.

Il retroscena di Galeone apre uno spiraglio su un passato che poteva essere e non è stato. De Laurentiis, si sa, è un vulcano di idee, uno che non si arrende facilmente. Secondo alcune indiscrezioni circolate negli anni, i contatti con Allegri risalgono addirittura ai tempi post-Sarri, quando il Napoli cercava un profilo di peso per continuare a sognare in grande. Ma Max, fedele al suo stile pragmatic

Galeone svela: De Laurentiis e quel corteggiamento ad Allegri Giovanni Galeone, amico di lunga data di Massimiliano Allegri e voce autorevole nel mondo del calcio. Una rivelazione che ha il sapore di un film hollywoodiano, con Aurelio De Laurentiis nei panni del produttore tenace che non molla mai la sua preda. Eppure, nonostante le telefonate insistenti, Allegri ha sempre declinato l’invito, lasciando il patron azzurro a bocca asciutta. Non è un mistero che De Laurentiis nutra una stima enorme per l’ex tecnico di Juventus e Milan. Negli anni, il suo nome è tornato ciclicamente nei rumors di mercato, come una canzone che non smette mai di girare nella testa. E ora che il Napoli vola, c’è chi si chiede: e se fosse stato Allegri a sedere su quella panchina? Un’ipotesi che, per ora, resta solo un “se” grande come una casa.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 00:27 by Felice Leopoldo Luongo