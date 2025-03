Osimhen nervoso, spinge il compagno e va via furioso

Victor Osimhen torna ad essere protagonista con un episodio negativo, che lo mette in cattiva luce davanti ai suoi sostenitori

L’attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, sta disputando una stagione fantastica. In linea con le aspettative, ma pur sempre straordinaria. Non a caso Victor ha conquistato il riconoscimento più importante per un calciatore africano il 2023, quando aveva trascinato gli azzurri alla vittoria dello Scudetto.

Continua a macinare gol e caricarsi i compagni ovunque lui gioca. Anche in Nazionale. Proprio grazie alla sua doppietta, la Nigeria è riuscita a battere la Ruanda. Pochi giorni più tardi, Osimhen ha scontrato lo Zimbabwe, ultimo in classifica nel girone di qualificazione per i Mondiali in Canada, Usa e Messico. E dopo aver segnato un gol importantissimo in vista del pass e della posizione nel gruppo C, è dovuto uscire verso il finale per un piccolo infortunio. Purtroppo, i compagni non hanno difeso l’1-0 e si sono fatti pareggiare proprio allo scadere.

Osimhen furioso in Nigeria-Zimbabwe

La Nigeria frena con lo Zimbabwe e resta ingabbiata al centro della classifica del gruppo C, con il Sud Africa in volata verso il pass diretto per i Mondiali del prossimo anno. Era proprio quello che Osimhen evidentemente avrebbe voluto evitare. Ora, con 4 partite mancanti e i due scontri diretti contro Ruanda e Sud Africa bisognerà fare bottino pieno.

Al termine dell’ultima sfida disputata a Uyo, in Nigeria, Osimhen ha sbottato contro i compagni e si è lamentato moltissimo, anche platealmente. Boniface, entrato proprio al suo posto, ha provato a calmarlo senza riuscirci. La reazione è stata inquadrata dagli spalti con cellulari e videocamere: più volte Victor ha mandato a quel paese i suoi colleghi, spingendo persino l’attaccante del Bayer Leverkusen mentre usciva dal terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi.

Osimhen torna in Turchia: gli obiettivi con il Galatasaray

Ora Victor è tornato in Turchia, già beccato dai media locali con il sorriso. Insomma, quelle brutte scene viste nel post Nigeria-Zimbabwe erano legate specialmente alla frustrazione del momento e del pareggio subito in extremis.

L’obiettivo ora è chiudere quanto prima la pratica con il campionato turco con il suo Galatasaray. E magari fare la doppietta con la Coppa. Infatti, ai quarti di finale c’è il derby contro il Fenerbahce di Mourinho. Un big match che potrebbe spalancargli le strade verso due titoli nazionali al suo primo anno ad Istanbul.