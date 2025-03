Osimhen, parla l’intermediario: annuncio importante sul futuro

L’intermediario vicino a Victor Osimhen si espone sul futuro del giocatore di proprietà della SSC Napoli: importante rivelazione in merito a un possibile approdo in Arabia Saudita.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il suo nome sarà molto chiacchierato in sede di calciomercato. Considerando la caratura del giocatore in questione non potrebbe essere altrimenti e lo sa bene il Napoli, che spera di ottenere un tesoretto molto importante dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, calciatore ora in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione in corso. Dopo di che, gli azzurri dovrebbero procedere con la cessione a titolo definitivo, con tante ipotesi ancora in ballo per l’attaccante ex Lille.

Tante le voci dalla Premier e anche una possibile suggestione in Serie A, con la Juventus dell’ex uomo di mercato del Napoli Cristiano Giuntoli molto interessato al nigeriano. All’orizzonte, un possibile approdo in Arabia Saudita, meta soltanto sfiorata nel finale della scorsa sessione estiva di calciomercato (estate 2024, ndr). A fare il punto della situazione a tal riguardo è stato l’intermediario George Gardi, che ha seguito da vicinissimo la trattativa che portato Osimhen al Galatasaray nello scorso settembre.

Osimhen in Arabia Saudita? L’intermediario prende posizione: le parole

George Gardi, intermediario di mercato che è stato dietro alle quinte del trasferimento in prestito di Victor Osimhen dalla SSC Napoli al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Di seguito, le parole rilasciate dall’operatore di mercato in merito a un possibile approdo di Osimhen in Arabia Saudita:

“Al Hilal? Non c’è stata nessuna trattativa, né prima né adesso. Il giocatore aveva dato la sua parola: sarebbe rimasto per tutta la stagione a Istanbul e ha mantenuto la parola data. Non ha mai valutato interessamenti”.

Tutto da scrivere, dunque, il futuro di Osimhen, con il Napoli che punta a una cessione a titolo definitivo al termine del suo prestito al Galatasaray.

Calciomercato Napoli, le novità su Osimhen

Le voci sull’Arabia Saudita e non solo. George Gardi ha avuto modo di parlare anche di una possibile permanenza di Victor Osimhen al Galatasaray.

Queste le sue considerazioni in merito:

“Non è il primo Campione che arriva a Istanbul, tutti hanno sempre parlato bene di questa città che soddisfa le aspettative di questi grandi giocatori. Osimhen ama tutto quello che lo circonda e si è calato perfettamente in questa realtà. Futuro? Deciderà il giocatore più avanti, adesso è concentrato nel lasciare il segno in questa stagione“.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 18:14 by Francesco Fildi