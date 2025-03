Il gesto di Osimhen al Galatasaray fa il giro del web ed emoziona anche i tifosi del Napoli, le foto dell’accaduto in diretta televisiva. Le ultime di calciomercato

Victor Osimhen è felice e sereno con la maglia del Galatasaray. A suon di gol (26 in 30 presenze) e grandi prestazioni, il 26enne nigeriano si sta confermando anche in Turchia come uno dei migliori bomber della sua generazione. Conosciuto a Napoli anche per le sue intemperanze dentro e fuori dal campo, l’attaccante sembra aver raggiunto altresì una maturità superiore durante questi mesi in Super Lig, dove il suo club viaggia indisturbato in vetta alla classifica. Le ottime prove di Osimhen hanno riacceso i rumors di calciomercato; De Laurentiis aspetta quindi l’offerta giusta per cedere in via definitiva il campione africano. Una scena molto bella, intanto, è stata immortalata dalle telecamere nelle ultime ore e ha fatto parlare i media turchi e italiani.

Napoli, gesto di Osimhen in diretta tv: le foto

Il gesto di Victor Osimhen verso un piccolo tifoso è stato ripreso dalle telecamere e ha fatto emozionare i tifosi turchi portando l’eco della notizia fino in Italia. Le immagini sono state molto apprezzate sui social.

Mentre l’attaccante era alle prese con alcune interviste, infatti, un piccolo tifoso, intento ad avvicinarsi al nigeriano, era stato bloccato dalla sicurezza. Vedendo la scena, Osimhen ha interrotto l’intervista ed è andato ad abbracciare il giovanotto regalandogli anche la sua felpa. L’emozione sul viso del ragazzo è evidente e contagiosa.

Questo gesto, seppur piccolo nella sua dimensione, sembra comunque indice della serenità che accompagna questi mesi di Osimhen in Turchia. Uno stato d’animo che può avere valenza in ottica calciomercato, considerando che il Galatasaray potrebbe avere i fondi necessari per acquistarlo a titolo definitivo; in caso contrario, non sembrano mancare ulteriori pretendenti soprattutto dalla Premier League.

Napoli, bel gesto di Osimhen al Galatasaray: le ultime di mercato

Osimhen di recente ha parlato del suo momento felice e del passaggio dal Napoli al Galatasaray. L’attaccante, ora concentrato solo sul finale di stagione, presto dovrà decidere cosa fare la prossima stagione.

Il Galatasaray vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dal Napoli. Nel contratto che lo lega ai partenopei è presente una clausola che si aggira sui 75 milioni di euro e De Laurentiis non sembra affatto disposto a vagliare ulteriori sconti. Chi vorrà acquistarlo dovrà accontentare le richieste del Napoli. Soprattutto ora che Osi sembra aver raggiunto ulteriore maturità dentro e fuori dal campo.

