Napoli-Milan, Conte avvisato: l’avvertimento è chiaro

In attesa della gara di domenica tra Napoli e Milan, di fatto, in casa azzurra è arrivato un avviso per lo stesso Conte.

Dopo il pareggio deludente rimediato contro il Venezia, di fatto, il Napoli è atteso da una gara da dentro o fuori. I partenopei, infatti, domenica sera giocheranno contro il Milan una gara che può dire tantissimo sulla lotta scudetto.

L’Inter ha un match favorevole sulla carta, visto che ospiterà allo Stadio San Siro l’Udinese. Il Napoli, dal canto suo, ha di fronte a sé un avversario davvero altalenante. Lo stesso Antonio Conte è stato avvisato della forza del Milan di Sergio Conceicao.

Filippo Galli: “Napoli-Milan? I rossoneri non avranno nulla da perdere”

Filippo Galli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“I partenopei hanno un allenatore che sa affrontare benissimo le situazioni difficili. Antonio Conte, infatti. è riuscito a risolvere tantissime cose in pochissimo tempo, ma il Milan non ha nulla da perdere”.

La squadra rossonera, infatti, è ottava in classifica con cinque punti di svantaggio dal Bologna quarto di Vincenzo Italiano. Il team meneghino, dunque, non può più permettersi il lusso di aumentare il proprio distacco dalle posizioni che portano alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, visto anche il solo successo rimediato contro la Fiorentina nelle ultime sette giornate al campionato, deve assolutamente tornare al successo.

Antonio Conte contro il Milan: una prova di carattere

Antonio Conte, di fatto, non è tipo da tirarsi indietro quando la posta in gioco si alza. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che in lui vedono un condottiero capace di trasformare una stagione incerta in un cammino da protagonisti. La sfida contro il Milan, dunque, sarà un banco di prova non da poco: i rossoneri, pur lontani dal loro splendore passato, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque quando sono in giornata. Basta pensare alle gare disputate quest’anno con la stessa Inter di Simone Inzaghi.

Il tecnico salentino, dal canto suo, sta lavorando per oliare i meccanismi di una squadra che, tra infortuni e cali di concentrazione, non sempre ha brillato. L’obiettivo? Tornare a casa con i tre punti e dimostrare che il Napoli può ancora dire la sua nella lotta scudetto.

Insomma, domenica sera allo Stadio Maradona sarà un duello da non perdere. Tra il team partenopeo di Conte, affamato di riscatto, e un Milan che si aggrappa alla speranza di risalire la china per qualificarsi in Champions League, c’è in ballo molto più di tre punti.

