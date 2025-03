Lotta scudetto, il dato su Conte è sorprendente: il Napoli gongola

Un dato su Antonio Conte fa esultare i tifosi del Napoli.

La lotta scudetto è ormai agli sgoccioli. Mancano solo nove giornate alla fine del campionato e la squadra guidata da Antonio Conte dovrà dare il massimo per riuscire a scavalcare l’Inter. Sono 27 i punti a disposizione del Napoli in queste ultime partite, con i nerazzurri distanti solo tre lunghezze. L’impresa non è del tutto impossibile, soprattutto per un tecnico affamato di vittoria e titoli come Conte. Nelle ultime ore è emerso un dato molto interessante sul tecnico del team partenopeo.

Rimonta Napoli, per Conte non sarebbe la prima volta

L’analogia fa ben sperare i tifosi del Napoli: l’impresa scudetto è già riuscita a Conte durante il suo operato con la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, una rimonta del genere non sarebbe una novità per Antonio Conte. Già in passato, infatti, il tecnico aveva ribaltato la classifica nelle ultime gare di campionato. Nella sua primissima stagione da allenatore della Juventus, il club bianconero alla 29a giornata occupava la seconda posizione, a quattro distanze dal Milan.

In nove gare Conte riuscì nell’impresa, recuperando ben otto punti e chiudendo il campionato al primo posto proprio sopra il club rossonero. Questo dato sorprende tutta la tifoseria partenopea, nella speranza che il tecnico azzurro possa ripetersi anche questa volta.

