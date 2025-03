Napoli su Lorenzo Lucca, da Udine si sbilanciano sul possibile affare: arriva la rivelazione a sorpresa sull’obiettivo di calciomercato di Manna e Conte.

Con 12 gol e 2 assist in 31 presenze stagionali, Lorenzo Lucca ha attirato gli interessi di Napoli, Inter e altri club italiani. Il talento dell’Udinese è entrato anche nel giro della Nazionale e presto potrebbe essere pronto al definitivo salto di qualità. A elogiare il giocatore oggi ci ha pensato Andrea Carnevale, responsabile scouting dei friulani, che è intervenuto ai microfoni di “Sportitalia“. Carnevale ha svelato un retroscena: “Lucca è da temere. Gli parlo spesso, mi rivedo ogni tanto in lui. Lo volevamo prendere in Serie C, qualcuno è stato più lesto. Ma poi gli abbiamo dato grande fiducia nel riprenderlo“. Il dirigente, proseguendo il suo commento, ha fatto ulteriori dichiarazioni importanti in chiave calciomercato.

Calciomercato Napoli, Carnevale su Lucca: “Il treno passa una volta sola”

Andrea Carnevale ha parlato in modo chiaro sul futuro di Lorenzo Lucca:

“Il treno passa una volta sola. E aggiungo: quando incontri squadre come l’Inter non è mai facile se te la vedi con gente come Acerbi, Bisseck, e gli altri, ma dovrà essere caparbio. Se vuoi andare in una grande squadra devi far gol alle grandi squadre”.

Il dirigente ha completato la sua disamina chiamando in gioco altri club tra i quali proprio il Napoli: