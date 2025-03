Lucca al Napoli, stabilito il prezzo per l’attaccante dell’Udinese. De Laurentiis ha un vantaggio sull’Inter, le ultime di calciomercato.

Il nome caldo per l’attacco del Napoli è Lorenzo Lucca. Su di lui ci sono anche gli occhi dell’Inter, che alle spalle degli inamovibili Lautaro Martinez e Thuram non ha molte certezze. Il roccioso bomber dell’Udinese, ieri impegnato con la Nazionale italiana nella sconfitta per 1 a 2 contro la Germania, sembra pronto al definitivo salto di qualità dopo una buona stagione agli ordini di Runjaic.

In ottica mercato si prospetta quindi un duello tra Napoli e Inter, che nelle ultime nove partite di Serie A si contendono anche la vittoria dello Scudetto.

Napoli-Inter per Lucca, De Laurentiis ha un vantaggio

La valutazione di Lucca a oggi si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma Napoli e Inter proveranno a trattare, con i nerazzurri che hanno meno liquidità e più contropartite da offrire. Tra De Laurentiis e Pozzo, ricorda stamane ‘”Il Corriere dello Sport“, c’è da sempre una certa affinità, quasi un canale preferenziale visti i tanti affari chiusi nel ventennio di presidenza napoletana di AdL.

Il Napoli potrebbe così sfruttare i suoi rapporti con l’Udinese per sbaragliare la concorrenza sul 24enne già in doppia cifra quest’anno.

Grazie al suo fisico longilineo e ai i suoi due metri di altezza, Lucca risulta molto capace nei colpi di testa. Unita a un buon fiuto per il gol e a una discreta tecnica, questa qualità ha incentivato alcuni paragoni importanti con attaccanti del passato come Luca Toni.

Lucca-Napoli, perché può essere una buona idea

Grazie alle buone prove a Udine, Lucca è entrato da poco nel giro della Nazionale. Anche il Ct Spalletti ne ha apprezzato le qualità schierandolo ieri nel finale di Italia-Germania, quando il centravanti ha provato a cercare invano la rete del 2 a 2. Il buon rendimento della stagione in corso è testimoniato dalle 12 reti e 2 assist in 31 apparizioni.

Grazie anche alle sue prestazioni l’Udinese è già a quota 40 punti in classifica e, quando mancano solo nove partite alla fine, può già iniziare a programmare acquisti e cessioni per la prossima estate.

Tra i partenti potrebbe esserci proprio Lucca, che con gli eventuali 30 milioni dell’affare finanzierebbe l’intero mercato di patron Pozzo. Napoli e Inter continuano a monitorare la sua crescita in attesa di sferrare l’assalto decisivo.

