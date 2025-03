Lobotka pazzo per un top club e De Zerbi, poi svela l’indizio sul suo futuro

Stanislav Lobotka a tutto tondo in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: ecco cosa rivela sul suo futuro in Italia

Calciatore dell’anno in Slovacchia, tornato a splendere sotto la gestione di Antonio Conte, Stanislav Lobotka vuole riprendersi il ruolo da protagonista in Serie A e soprattutto a Napoli. Ma quello che più sorprende è la meticolosità e l’attenzione che pone a tutto ciò che lo circonda. Soprattutto, la voglia, o forse l’ossessione, di migliorare ancora di più.

Non gli basta essere un punto di riferimento di un top club di Serie A e della sua Nazionale. Stanislav vuole arrivare in cima, vincere, provare a scrivere anche la storia. Sognando un gol che gli farebbe svoltare la carriera:

“Sogno che stiamo 1-1 al 90, in finale di Champions League, a pochi minuti dai supplementari. Ricevo palla, gli avversari mi inseguono. Chiedo uno-due con l’attaccante, lui me la scarica e io calcio verso la porta”

Lobotka guarda il Barcellona: “Perché non sono a quel livello?”

Oltre a ricreare nella propria testa l’azione perfetta, quella che può valere un’intera vita sportiva, Lobotka studia e guarda tanto calcio nel tempo libero. A DAZN svela di seguire in particolare una squadra:

“Prima guardavo il Brighton quando c’era De Zerbi, mi piace tanto questo tipo di calcio. Poi guardo il Barcellona, c’è qualcosa nel loro gioco…Il loro stile è un po’ diverso da quello che avevano prima con Xavi. Quando arrivo a casa e vedo il Bologna che gioca contro il Lecce e ho tempo per stare a casa, cerco sempre di guardare la partita. Voglio vedere come sono gli altri giocatori, guardo quelli che sono nella mia posizione e se posso imparare qualcosa”

Proprio il Barcellona, che lo segue da tempo, è chiaramente una delle squadre che prova a osservare di più per carpire movimenti e segreti dei suoi giocatori:

“Perché quando vedo giocare il Barcellona, con questi grandi giocatori cerco sempre di pensare: “Perché non sono a quel livello? Cosa posso fare di più per portare ad un altro step il mio calcio, il mio modo di giocare?”

L’inglese e la promessa di Lobotka ai tifosi

Nel corso dell’intervista con Behrami, Stanislav Lobotka parla quasi esclusivamente in inglese, pur capendo qualsiasi parola in italiano. Ormai da 5 anni vive a Napoli, ma ammette di aver imparato tardi la nostra lingua:

“I primi due anni non parlavo italiano, mi sento più sicuro a parlare inglese. Ma ora sto imparando. E la mia idea è fare interviste in italiano per l’anno prossimo”

Dunque, al di là del suo contratto con il Napoli che lo lega fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno a favore del club, l’intenzione di Stanislav è evidentemente quella di restare in Italia e continuare la sua crescita in Serie A. Proprio con gli azzurri. E dalla prossima stagione, solo interviste in…italiano!

Last Updated on 27 Mar 2025 – 11:23 by Leonardo Zullo