Napoli, gioie e dolori dalle Nazionali: la serata di Lobotka e Rrahmani

Gioie e dolori in casa Napoli dalle Nazionali: come è andata la serata per Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani.

I giocatori del Napoli sono scesi in campo questa sera con le loro Nazionali. Alle 18.00 sono stati ben quattro gli azzurri impegnati per i playout di Nations League: Gilmour e McTominay con la Scozia, Lobotka con la Slovacchia e Rrahmani con il Kosovo.

Per i due scozzesi è stata una serata molto negativa: la sconfitta casalinga per 3-0 contro la Grecia ha ribaltato la vittoria per 1-0 dell’andata, determinando la retrocessione nella Lega B della Scozia. Alle 20.45, invece, in campo scenderà anche Lukaku per salvare la posizione nella Lega A del suo Belgio dopo la disastrosa sconfitta per 3-1 all’andata contro l’Ucraina.

Nazionali, i risultati di Lobotka e Rrahmani

Per gli altri azzurri scesi in campo alle 18.00, ci sono state gioie e dolori. Una gioia enorme per Rrahmani, che ha portato il suo Kosovo nella Lega B di Nations League grazie alle vittoria per 3-1 sul campo dell’Islanda. Che delusione, invece, per la Slovacchia di Lobotka e Calzona: fallita, infatti, la promozione nella Lega B di Nations League dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Slovenia.

La gara della Slovacchia è terminata dopo i tempi supplementari: dopo lo 0-0 dell’andata, infatti, è stato necessario “l’extra time” per determinare la vincitrice. Al 95′ minuto e arrivata la rete siglata da Cerin che ha determinato la salvezza della Slovenia in Lega B, con contemporane permanenza nella Lega C per la Slovacchia. Lobotka è rimasto in campo per tutti i 120 minuti di gara.

Umore contrapposto per Rrahmani, che invece ha visto la storica promozione del suo Kosovo in Lega B. La vittoria per 3-1 sul campo dell’Islanda fa il paio il successo 2-1 all’andata, determinando un successo di dimensione storiche per la compagine di cui il difensore del Napoli è anche capitano. Per lui, 90 minuti in campo.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 21:32 by Felice Leopoldo Luongo