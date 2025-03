Neres rivela: “Lo scudetto lo vince il Napoli. Conte? Mi ha rimproverato pesantemente. Vi svelo perché”

David Neres ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato di diversi temi, tra cui anche la corsa scudetto e il rapporto con Conte

Si è raccontato al Corriere della Sera, David Neres, pronto al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 50 giorni. Un periodo in cui il Napoli ha raccolto molto poco sul campo, con una sola vittoria contro la Fiorentina e una serie infinita di pareggi. L’ultimo, quello contro il Venezia, che ha permesso all’Inter di volare in testa alla classifica con un distacco di 3 punti.

Una distanza che non spaventa l’attaccante brasiliano. Sorridendo e allargando le braccia, Neres ha infatti dichiarato:

“Chi vince lo scudetto? Il Napoli, why not?! Non è facile ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare mica adesso”.

Neres e il rapporto con Antonio Conte: l’aneddoto dell’attaccante

Nel corso della lunga chiacchierata, il brasiliano si è concentrato anche sul rapporto con Antonio Conte. Il tecnico leccese lo ha voluto fortemente in estate, dando un’opportunità al calciatore di cimentarsi in un campionato europeo dal tasso di difficoltà molto più elevato.

Neres ha avuto modo di conoscere meglio il proprio mister e lo ha così descritto, sgranando gli occhi e ridendo:

“Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui”.

Proprio su questo aspetto si è soffermato, raccontando un aneddoto inedito:

“Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta.

In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito”.

Infine un commento sugli allenamenti di Conte:

“Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora”.

Neres ha potuto assaggiare bene il metodo Conte e ora è pronto a tornare per aiutare il Napoli. Sarà un finale di stagione intenso dove non si potrà più sbagliare. Il brasiliano potrebbe ritornare anche titolare, quando sarà pronto al 100%, e le sue giocate avranno un peso specifico di rilievo nella corsa scudetto con l’Inter. La speranza è di vederlo tornare a brillare come prima dell’infortunio.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 08:39 by Claudio Mancini