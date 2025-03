Neres in campo contro il Milan? Arriva il verdetto: novità da Castel Volturno

Novità su David Neres: notizia riguardante il su rientro in vista di Napoli-Milan, il verdetto da Castel Volturno.

Il Napoli ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo in questa fase della stagione. L’assenza di David Neres, in particolare, ha obbligato Antonio Conte a sperimentare un diverso approccio tattico, con il consolidato 4-3-3 che è stato accantonato per il 3-5-2, in modo da utilizzare Jack Raspadori in una posizione a lui più congeniale.

A questo si è aggiunto anche l’infortunio di Frank Anguissa, già rientrato però nell’ultima gara contro il Venezia. Neres, invece, ha dovuto assistere ancora una volta alla gara dalla televisione e sfrutteà la sosta per provare a recuperare per la gara contro il Milan.

Neres in gruppo: novità in vista di Napoli-Milan

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta delle importanti novità al riguardo: l’ala brasiliana, infatti, si starebbe allenando in gruppo e sarebbe così praticamente certo un suo rientro per il Milan.

Ancora da chiarire se partirà dall’inizio o a gara in corso, ma il fatto che il giocatore si stia già allenando con il resto dei compagni lascia ben sperare sul suo stato di forma per il match.

La rosea svela inoltre come Neres volesse rientrare già per la gara contro il Venezia, opzione che è stata però scartata per evitare rischi inutili. Si è preferito, così, averlo al meglio per il Milan piuttosto che forzare inutilmente il suo rientro.

Napoli-Milan: perché il rientro di Neres può fare la differenza

Il Napoli-Milan in programma dopo la sosta non è una partita qualunque: è uno di quei match che possono spostare gli equilibri, sia in classifica che nell’animo dei tifosi. E avere David Neres a disposizione potrebbe essere l’asso nella manica di Conte. Immaginatevi la scena: il brasiliano che salta l’uomo sulla fascia, crossa per Lukaku o inventa una giocata delle sue. È il tipo di arma che può mettere in crisi una difesa rossonera sempre ostica, ma non imbattibile.

E poi c’è la fame di rivalsa. Dopo aver saltato troppe partite, Neres vorrà dimostrare di essere ancora quel giocatore che faceva impazzire l’Eredivisie con l’Ajax. La sosta gli ha dato il tempo di rimettersi in sesto, e ora scalpita per tornare a essere decisivo.

Certo, servirà qualche minuto per ritrovare il ritmo, ma anche solo la sua presenza in panchina è un messaggio chiaro: il Napoli è pronto a giocarsela con tutte le sue stelle. E voi, siete pronti a rivederlo in azione? Perché a Castel Volturno, il conto alla rovescia è già iniziato.