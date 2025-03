Napoli, rivelazione scioccante: “Platini torna alla Juve e vuole Conte”

Il futuro di Antonio Conte resta in bilico, con nuovissime voci che accosterebbero l’allenatore del Napoli ancora una volta alla Juve: possibile un clamoroso ritorno di Platini

Il destino di Antonio Conte resta in bilico, e le voci corrono veloci come il vento. L’allenatore del Napoli, ancora sotto contratto fino al 2027, viene accostato di nuovo alla Juventus. Ma non è solo il suo nome a scaldare i tifosi: si parla di un clamoroso ritorno di Michel Platini come presidente, un’ipotesi che sa di sogno e nostalgia.

Intanto, alla Continassa tira aria di rivoluzione. Chi pensa che le epurazioni siano finite si sbaglia di grosso: dopo l’addio a Thiago Motta, il prossimo sulla graticola potrebbe essere Cristiano Giuntoli. John Elkann non gli perdona i 20 milioni di euro per liquidare Motta e il suo staff, un conto salato che pesa come un macigno. A dichiararlo è il collega Maurizio Pistocchi sul proprio account X

Futuro Conte, tra Napoli e Juve: la rivelazione

Il nome di Conte è un tormentone che non passa mai di moda. A Napoli sta lottando per lo scudetto, ma il richiamo della Juventus, dove ha vinto tre titoli di fila dal 2011 al 2014, è comunque forte.

Le indiscrezioni parlano di un Conte tentato dal ritorno, magari spinto dall’amico Giorgio Chiellini, che lo vedrebbe come l’uomo giusto per riportare la Vecchia Signora ai fasti di un tempo. Ma Aurelio De Laurentiis non molla la presa: liberare Conte sarebbe come cedere un tesoro, e il patron azzurro non è tipo da svendere i suoi gioielli.

Platini alla Juventus: un ritorno da leggenda

E poi c’è Michel Platini. L’assoluzione recente ha riacceso la fiamma: un ritorno alla Juventus come presidente, alla Boniperti, sarebbe un colpo da maestro. Elkann ci starebbe pensando sul serio, immaginando una triade da urlo: Platini al timone, Conte in panchina e Chiellini in cabina di regia. Platini, icona degli anni ‘80 con tre Palloni d’Oro e uno scudetto, potrebbe essere la ciliegina sulla torta per un restyling che i tifosi sognano da tempo.

Ma la strada non è in discesa. Giuntoli trema: il flop di Motta gli è costato caro, e ora Elkann vuole facce nuove e vincenti. Conte, con il suo carisma da condottiero, potrebbe essere la chiave per ridare smalto a una Juventus che non vince lo scudetto da cinque anni, un’eternità per un club abituato a dominare. Intanto, a Napoli si tiene il fiato sospeso. Il futuro di Antonio Conte è un rebus, ma una cosa è certa, il calcio italiano non resta mai fermo.