Conte maestro nei finali di stagione: il dato super per sperare nello scudetto del Napoli

Antonio Conte è un maestro nei finali di stagione e spunta un dato clamoroso che accende la speranza dei tifosi del Napoli per la vittoria dello Scudetto

Se c’è un motivo per cui il Napoli può credere ancora davvero nello scudetto, quello è proprio Antonio Conte: l’allenatore più scudettato di questo campionato. E allora avanti con fiducia, perché è il passato di Antonio a mandare un messaggio forte al popolo napoletano, un segnale che sa di riscatto e di sogni da inseguire fino all’ultimo respiro.

Da quando allena in Serie A, nelle lunghe volate di fine stagione Conte ha sempre fatto la differenza. Le sue squadre hanno alzato i giri del motore, procedendo spedite verso il traguardo, senza mai mollare la presa.

Il tecnico salentino ha un curriculum che parla da solo: quattro scudetti vinti su cinque stagioni da protagonista, ma soprattutto cinque volte su cinque ha surclassato la diretta rivale per il titolo nelle ultime nove giornate. È un dato che pesa come un macigno e che accende la speranza sotto il Vesuvio.

Antonio Conte e lo scudetto: un binomio vincente

Il calendario del Napoli presenta due sfide da brividi contro Milan e Bologna, poi si apre a impegni sulla carta più morbidi. Ma per centrare l’impresa, servirà la fame, quella che Conte sa risvegliare nei suoi ragazzi.

Parlare di Antonio Conte significa parlare di vittoria, di grinta. Il suo triennio alla Juventus, dal 2011 al 2014, è stato un capolavoro: tre scudetti consecutivi, trasformando una squadra reduce da anni difficili in una corazzata inarrestabile. E poi c’è il titolo con l’Inter nel 2021, un altro trionfo costruito passo dopo passo, con una rimonta che ha fatto tremare i rivali.

Con i bianconeri, al primo anno, racimolò 25 punti in 9 partite, con 8 vittorie e 1 pareggio, e questo gli permise di passare da -4 nei confronti del Milan, a + 4, e vincere il titolo. La stagione successiva ottenne 22 punti frutto di 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta e lasciò il Napoli alle sue spalle di 9 punti. Mentre al terzo anno con 8 successi e una sconfitta e 24 punti chiuse addirittura a quota 102.

Con l’Inter, invece, alla prima stagione ottenne 18 punti, con 5 successi, 3 pareggi e una sconfitta, che non portarono allo scudetto, ma permisero ai nerazzurri di accorciare comunque sulla Juventus di Sarri. Al secondo anno, invece, nel rush finale ottenne 6 vittorie, 2 pareggi e 1 ko che consolidarono uno scudetto strameritato e un +12 dal Milan.

Riuscirà in questa impresa anche contro il Napoli? Il distacco di -3 dall’Inter non appare irrecuperabile. Se Conte riuscisse a ottenere almeno 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, il sogno sarebbe ancora possibile. Poi dipenderà tutto anche dai nerazzurri, che dovranno compiere più di un passo falso per abdicare e lasciare lo scettro ai partenopei.

26 Mar 2025