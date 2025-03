“Più bomber di Thuram”, il paragone con l’obiettivo del Napoli fa sognare i tifosi azzurri: le ultime di calciomercato sull’obiettivo di Manna.

Mancano solo nove partite al termine della stagione, ma il Napoli sta già programmando il suo futuro. Tra la questione stadio e centro sportivo, c’è anche quella relativa al calciomercato estivo. L’obiettivo di Manna sarà quello di investire le cifre guadagnate a gennaio dalla cessione di Kvaratskhelia (più quelle derivanti dal probabile addio di Osimhen e dagli introiti Champions) e consegnare a Conte una squadra pronta per competere su tutti i fronti. Tra gli obiettivi degli azzurri c’è anche un giovane bomber, per il quale sono arrivati elogi davvero importanti dal suo ex agente: “Può diventare protagonista del calcio italiano“.

Calciomercato Napoli, l’ex agente di Bonny: “Più bomber di Thuram”

Tra gli obiettivi del Napoli ci sono Bonny e Man del Parma. L’attaccante francese classe 2003, nella stagione in corso, si è messo in mostra con 6 gol e 2 assist in 29 presenze totali. Dopo un lungo periodo di magra, tra fine febbraio e inizio marzo è tornato a esultare nelle sfide del Parma contro Bologna e Monza.

Yvan Le Mee, ex procuratore di Bonny, oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli“:

“Da ex procuratore di Bonny, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti. Posso solo dire che a livello tecnico è un giocatore fortissimo, può essere al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche tecniche è più bomber dell’attaccante dell’Inter”.

Calciomercato Napoli, Bonny e Man nel mirino: le ultime

Come trapelato in giornata, tra i nomi caldi per l’attacco del Napoli ci sono Bonny e Man. Entrambi sono considerati i migliori elementi del Parma, che nella stagione in corso lotta per non retrocedere (a oggi è a più tre sull’Empoli terzultimo).

L’attaccante francese, in particolare, dopo un inizio di campionato da vero protagonista, ha acceso l’interesse delle migliori squadre del campionato italiano. Un periodo di difficoltà dovuto anche al calo dell’intera squadra ne ha minato la crescita, ma il recente stato di forma fa ben sperare tanto da scomodare il paragone con Thuram. Qualora dovesse continuare a migliorare, Bonny potrebbe lasciare Parma già la prossima estate: Manna e Conte restano alla finestra.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 22:32 by Francesco Fildi