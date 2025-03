Boom Napoli, Manna mette la freccia: doppio colpo per il futuro

In casa Napoli ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo il pareggio rimediato a Venezia, di fatto, il Napoli ha visto aumentare a tre punti il proprio distacco dall’Inter. Quest’ultima, infatti, ha vinto lo scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, il Napoli è ora atteso dallo scontro diretto con il Milan di Sergio Conceicao. Tuttavia, in attesa del big match contro il team meneghino, in casa azzurra ci sono delle grosse novità.

Calciomercato Napoli, Giovanni Manna segue Bonny e Man del Parma: occhio anche a Kulusevski

Come riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, Giovanni Manna sta seguendo ben due giocatori del Parma: Bonny e Dennis Man. Senza dimenticare che il direttore sportivo azzurro ha messo nel proprio mirino anche un ex giocatore del team emiliano: Kulusevski.

Da sottolineare che, a differenza di Bonny e Kulusevski, Dennis Man è un nome nuovo in orbita Napoli. Il calciatore rumeno, dunque, è nella lista di Giovanni Manna per cercare di prendere almeno un paio di attaccanti esterni. Il club partenopeo, di fatto, nella prossima estate si rinforzerà in tutti i reparti, visto che sta cercando anche di prendere dei difensori.

Trasferimenti Napoli estate 2025: non solo attacco, si cerca solidità Il Napoli, infatti, non si ferma all’attacco. La prossima campagna acquisti sarà quella dei rinforzi a tutto tondo, con un occhio di riguardo anche al reparto arretrato. Dopo aver preso Marianucci dall’Empoli, dunque, la dirigenza partenopea è al lavoro per portare a casa almeno un paio di difensori di spessore. Nomi come Jaka Bijol dell’Udinese o Beukema del Bologna sono circolati negli ultimi giorni, segno che il progetto di Giovanni Manna è ambizioso e a lungo termine. Insomma, il calciomercato Napoli 2025 si preannuncia scoppiettante. Tra Bonny, Dennis Man, Kulusevski e i possibili innesti in difesa, gli azzurri vogliono prepararsi per la probabile qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E mentre i tifosi contano i giorni che li separano dal big match con il Milan, c’è già chi sogna una squadra capace di far tremare sia la Serie A che la massima competizione europea per club. Ma prima c’è da cullare ancora il sogno del quarto scudetto della storia del team azzurro.

