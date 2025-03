Serie A, la Top XI più costosa sorride all’Inter: che delusione per il Napoli!

Rivelata la formazione più costosa del campionato italiano, i tifosi del Napoli restano con l’amaro in bocca.

Il Napoli di Antonio Conte ha cominciato la stagione con una sconfitta in quel di Verona, ma in poche settimane la situazione si è capovolta. Nonostante il cambio d’allenatore e l’arrivo di nuovi giocatori, la squadra ha trovato subito la quadra e nelle prime dieci di campionato il Napoli ha conquistato otto vittorie e la vetta della classifica.

Per molti addetti ai lavori, nel corso della stagione, il club partenopeo è diventata la squadra da battere. I risultati altalenanti dell’Inter e la mancata partecipazione del Napoli alle coppe europee ha favorito a questa visione. Tuttavia, dopo la vittoria del 25 gennaio in casa della Juventus – settima vittoria consecutiva in campionato – qualcosa si è rotto. La squadra di Conte ha trovato solo una vittoria nelle ultime sette partite e ha perso il primato in classifica.

Napoli, il valore della squadra non è alto: nessun azzurro in Top XI

Nel mercato di gennaio il Napoli ha perso il giocatore più tecnico della rosa, ceduto per 70 milioni al Paris Saint Germain. Il georgiano sarebbe stato sicuramente uno dei più cari del campionato, ma la sua partenza ha cambiato le carte in tavola. Kvaratskhelia non è più in Serie A e la formazione più costosa presente nel campionato italiano è stata aggiornata da Transfermarkt.it, che non ha inserito alcun giocatore del Napoli.

Secondo il sito web tedesco, il calciatore col valore più alto nella rosa di Conte è Alessandro Buongiorno, il cui valore è di 45 milioni. Tuttavia, l’ex Torino non fa parte di questa speciale formazione. Davanti a lui ci sono Bremer, Bastoni e Dimarco, valutati tra i 50 e gli 80 milioni.

Top XI Serie A, domina l’Inter: cinque giocatori sono nerazzurri

Nella formazione aggiornata da Transfermarkt.it a seguito del mercato di gennaio, è l’Inter ad avere il maggior numero di giocatori con un valore più alto. Ci sono Dimarco e Bastoni in difesa, Barella a centrocampo, Lautaro e Thuram in attacco. Anche il Milan può sorridere: tre su undici sono rossoneri.

Per quanto riguarda Atalanta e Juventus, le due società sono in minima parte rappresentati: per i bergamaschi ci sono Carnesecchi e Lookman, per i bianconeri Bremer. Del Napoli, come già anticipato, non c’è nessuno. Il valore della rosa resta alto, anche se dal punto di vista economico non c’è un riscontro in questo senso. Al termine della stagione, però, alcune valutazioni potrebbero salire a seguito dell’ottima stagione disputata.

Ecco l’undici “titolare” più costoso in Serie A svelato da “Transfermarkt.it”: Carnesecchi, Di Marco, Bastoni, Bremer, Barella, Reijnders, Lookman, Leao, Pulisic, Thuram e Lautaro.