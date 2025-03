Inter, arriva la notizia sui ragazzi di Simone Inzaghi che può stravolgere la lotta Scudetto: Napoli in allerta, le ultime novità.

Vietato sbagliare nelle ultime nove finali. La capolista Inter ha l’obiettivo di vincere la prima partita del rush finale di stagione in programma domenica pomeriggio alle ore 18. Allo stadio San Siro arriverà l’Udinese di Runjaic che, raggiunta già la quota 40 punti, può puntare a togliersi qualche sfizio nelle partite che restano. Lo “scherzo” a Inzaghi potrebbe essere favorito da alcune assenze pesanti nella formazione dell’Inter. Saranno ben tre, infatti, i titolari nerazzurri che non giocheranno la prossima partita. Il Napoli, che domenica sera affronterà il Milan, osserva con molto interesse e anche un po’ di speranza.

Inter, non solo Lautaro: pesanti assenze contro l’Udinese

In vista di domenica 30 marzo, la notizia buona in casa Inter è il ritorno di Federico Dimarco. Tuttavia, i giocatori assenti saranno Alessandro Bastoni per squalifica, Lautaro Martinez per problemi fisici e Denzel Dumfries.

Come riporta oggi “Sky Sport”, infatti, Federico Dimarco ha lavorato a pieno regime durante la sosta delle nazionali e torna a disposizione di Simone Inzaghi. Darmian ha fatto solo parte del lavoro e proverà a tornare a esserci per domenica. Tra giovedì e venerdì, invece, De Vrij e Zalewski dovrebbero tornare a lavorare con il gruppo. Lautaro Martinez, nello specifico, verrà rivalutato nella giornata di lunedì: difficilmente ci sarà per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, più probabilmente tornerà per la trasferta di Parma in programma il 5 aprile.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 18:38 by Francesco Fildi