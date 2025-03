Futuro Conte, dalla RAI si sbilanciano: la decisione di De Laurentiis

Futuro Conte, il giornalista della RAI si sbilancia sul futuro del tecnico del Napoli: annuncio in diretta sulla decisione di De Laurentiis.

Le indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte proseguono. Non avendole smentite con decisione, il tecnico è al centro di alcune voci che lo vorrebbero alla Juventus (e non solo) la prossima estate. Le continue indiscrezioni potrebbero distrarre l’ambiente, come ha spiegato il giornalista “Rai” Paolo Paganini a “Marte Sport Live” su “Radio Marte“: “Le voci su Conte e la Juventus non aiutano il Napoli, in questo momento cruciale della stagione. In ogni conferenza stampa, ormai, gli vengono fatte domande sul futuro. Il Napoli deve rimanere concentrato sul campionato“. La medesima fonte, tuttavia, si è sbilanciato circa il futuro del tecnico azzurro all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, la decisione di De Laurentiis sul futuro di Conte

Il giornalista “Rai”, Paolo Paganini, ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi mesi:

“La pista Juventus è venuta fuori, ma i bianconeri avrebbero potuto prendere Conte quando era libero, mentre hanno preferito fare altre scelte. Adesso i dirigenti bianconeri si ritrovano nella situazione di aver esonerato Motta e di dover pensare a qualcuno per il dopo Tudor in vista dell’estate”

Lo stesso giornalista ha analizzato le probabili mosse di De Laurentiis per trattenere il tecnico nel prossimo calciomercato estivo:

“Secondo voi, De Laurentiis si fa scappare Conte? Non credo proprio che lo liberi, specie dopo il precedente di Spalletti. Vedremo come finirà la stagione, poi c’è un progetto, c’è la Champions League e un mercato estivo che si preannuncia importante. Proprio il mercato estivo sarà fondamentale per la permanenza di Conte”.

Napoli, Paganini sulla corsa scudetto: “L’Inter ha qualcosa in più”

Paganini ha espresso il suo commento anche sulla lotta scudetto:

“Per quanto riguarda l’attualità, il tecnico del Napoli sta provando a dare stimoli e motivazioni giuste ai suoi calciatori, poi è normale che ci siano passaggi a vuoto come accaduto contro il Venezia“.

A oggi l’Inter di Inzaghi, anche grazie ai tre punti di vantaggio sugli azzurri, sono favoriti per la vittoria finale: