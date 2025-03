Sky: “Futuro Conte, De Laurentiis non sarà morbido”

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte: De Laurentiis avrà un atteggiamento ben preciso.

Il discorsi relativi al futuro di Antonio Conte sono ancora piuttosto nebulosi. C’è chi non vede alcuna possibilità che il tecnico azzurro possa lasciare Napoli ed il Napoli a fine stagione. C’è, però, anche chi crede fortemente nel suo addio, puntando tutto sull’interesse della Juventus e sulle divergente che il mercato estivo potrebbe creare tra il tecnico pugliese e la dirigenza partenopea.

Una situazione particolare, che al momento non trova conferme vere e proprie in nessuna delle due ipotesi. le ultime partite della stagione saranno fondamentali, quindi, sia per quanto riguarda i risultati stagionali del Napoli sia, a questo punto, per quel che riguarda il futuro di Antonio Conte.

Conte, De Laurentiis e il possibile scenario

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato la situazione legata al tecnico del Napoli.

“Il futuro di Conte? Non vedo all’orizzonte nubi che possano mettere in discussione il progetto triennale cominciato in estate. Ad inizio stagione l’obiettivo era il ritorno in Champions e nessuno si aspettava un Napoli cosi competitivo per la vittoria dello scudetto. Difficile comunque guardare cosi lontano: Conte è sotto contratto e a Napoli i contratti valgono un po’ di più che altrove. Non immagino un De Laurentiis morbido in caso di addio, ma neanche immagino un Conte desideroso di andar via”.

