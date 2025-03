Spalletti furioso per lo scherzo de Le Iene: “Do il numero ai carabinieri. Non me ne frega un c…o!”

Luciano Spalletti si è infuriato con il programma tv Le Iene dopo uno scherzo del quale è finito vittima negli scorsi giorni: cos’è successo

L’Italia ha dovuto dire addio alla Nations League, eliminata dalla Germania in una sfida che ha lasciato l’amaro in bocca, ma a far arrabbiare Luciano Spalletti, pochi giorni prima, non è stato il campo, bensì uno scherzo de Le Iene. Il programma di Italia 1, famoso per le sue provocazioni, ha toccato un nervo scoperto del commissario tecnico azzurro, che non l’ha presa per niente bene. Una vicenda che ha fatto parlare, tra risate, polemiche e uno Spalletti furibondo.

Quando si parla di nazionale, si sa, non si scherza: il calcio è una cosa seria, e Spalletti lo vive con passione. Ma Le Iene hanno deciso di giocare col fuoco, fingendosi il CT e coinvolgendo alcuni giocatori in uno scherzo che ha scatenato reazioni contrastanti. Tra ironia, sorprese e un misterioso “bomber” che ha spifferato tutto, questa storia ha messo in luce il carattere di Spalletti e il suo amore per la squadra.

Spalletti vittima de Le Iene: la reazione furiosa

Spalletti, noto per il suo carattere schietto, ha reagito come furia allo scherzo del noto programma. Quando ha scoperto che Le Iene si erano finte lui per convocare alcuni giocatori ormai fuori dal giro della nazionale, ha perso le staffe. “Io non voglio più avere niente a che fare con voi”, ha tuonato un giocatore misterioso, prima di avvisare la FIGC e lo stesso Spalletti.

La telefonata del CT agli inviati del programma è stata un vero terremoto:

“Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un ca**o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te”

Ha sbottato Spalletti, senza lasciare spazio a spiegazioni.

Spalletti e Le Iene: i dettagli dello scherzo e i giocatori coinvolti

Lo scherzo ha avuto come protagonisti alcuni volti noti del calcio italiano, convocati a sorpresa da un finto Spalletti. Le Iene hanno chiamato giocatori come Mattia Perin, Davide Calabria, Armando Izzo, Jorginho, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, tutti fuori dal giro della nazionale da tempo. L’idea era semplice: fingersi il CT e far credere ai calciatori di essere stati richiamati in azzurro. La maggior parte ha reagito con ironia, ridendo della situazione e stando al gioco, come ha raccontato il programma stesso durante la messa in onda.

Non tutti, però, l’hanno presa bene. Un giocatore, definito “un bomber” ma in realtà un centrocampista con un passato all’Inter, ha subito avvertito Spalletti, mostrando un senso di lealtà verso il CT. Questo episodio ha messo in luce il rapporto di fiducia che Spalletti ha costruito con i suoi uomini, un legame che va oltre il campo. Secondo Il Corriere dello Sport, lo scherzo è stato girato pochi giorni prima della sfida con la Germania.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 14:13 by Claudio Mancini