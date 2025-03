Napoli-Milan, Conte avvisato: l’avvertimento

Arrivano dichiarazioni importanti sulla sfida contro i rossoneri, l’allenatore del Napoli dovrà stare attento.

Il Napoli sta vivendo il periodo più complicato della stagione, basti pensare che nelle ultime sette gare è arrivata solo una vittoria. Otto punti in sette partite, un bottino sicuramente scarso per una squadra che vuole vincere il tricolore. Tuttavia, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il Napoli è distante solo tre punti dall’Inter capolista.

Gli uomini di Simone Inzaghi restano i favoriti per la vittoria finale, ma l’obiettivo dei partenopei è quello di lottare fino alla fine. Il prossimo avversario sarà il Milan di Conceicao, un’altra squadra in difficoltà, che però ha ottenuto sei punti nelle ultime due giornate di campionato. I rossoneri hanno bisogno di punti per un piazzamento europeo e arriveranno al Maradona con l’obiettivo di conquistare punti.

Napoli, il giornalista non ha dubbi: “È la classica partita trappola”

Fino a questo punto della stagione, gli azzurri hanno dimostrato di essere superiori al Milan e di poter affrontare a testa alta una sfida come questa. I rossoneri, infatti, partono sfavoriti. Tuttavia, potrebbe rivelarsi una sfida più insidiosa del previsto. Ne ha parlato Enrico Varriale ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: “Il Napoli è sicuramente molto più squadra del Milan, che non è squadra e non è gruppo, però ha tante individualità importanti. È la classica partita trappola“.

Secondo il giornalista, infatti, i rossoneri non ha più molto da perdere e sono pronti a dare il tutto per tutto: “il Milan ha poco da chiedere al campionato, a meno che non faccia un filotto di vittorie. Deve venire a Napoli senza fare troppi conti e tatticismi, deve vincerla la partita“, queste le sue parole.

Conte, buone notizie dalle nazionali: Lukaku è in gran forma

Varriale ha fatto il punto sulla situazione del Napoli di Antonio Conte, che potrà contare anche sul buon momento dell’attaccante belga: “La pausa nazionali è servita, i giocatori del Napoli hanno fatto buone prestazioni. Lukaku è uno di quelli che oggettivamente ne esce bene, ha segnato tre gol in due partite ed è stato il trascinatore del Belgio, confermando un ottimo momento di forma che aveva fatto vedere in maniera abbastanza consistente”.

L’ex bomber dell’Inter, infatti, era già stato decisivo nella sfida del 9 marzo contro la Fiorentina: in quell’occasione si era protagonista con un gol segnato e un assist servito a Raspadori. Nella sosta, con il Belgio, è riuscito a segnare tre gol all’Ucraina tra andato e ritorno, mettendo il suo zampino nei play-off. Lukaku sta bene e non vede l’ora di esultare ancora con la maglia azzurra, magari proprio contro il Milan.

