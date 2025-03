Napoli su Kean, il messaggio è netto: l’ha detto per davvero

In casa Napoli bisogna registrare un messaggio importante sul futuro di Kean.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, da domani si preparerà per una gara davvero importantissima per il prosieguo della sua stagione. Domenica prossima, infatti, gli azzurri giocheranno al Maradona contro il Milan.

Visti i tre punti di distacco dall’Inter, che giocherà in casa con l’Udinese, il Napoli è chiamato a battere il team rossonero per evitare di perdere ulteriore terreno dagli uomini di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Milan, in casa partenopea bisogna registrare una notizia che riguarda il possibile interessamento per Kean.

Kean, il fratello: “Pensiamo solo alla Fiorentina”

Giovanni Kean, fratello di Moise, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Bruno’:

“L’ho visto molto determinato in questa stagione, quasi in***zato. Lui ha una grande voglia di riscatto. Non mi sorprende per nulla questo suo rendimento, visto che conosco le sue capacità”.

Il fratello di Kean ha poi parlato anche della Juventus:

“Hanno dei rimpianti di aver venduto troppo velocemente Kean? Sono ca**i loro. Adesso noi pensiamo solo alla Fiorentina e a cercare di qualificarci in Champions League. Moise vuole fare la storia di questo club”

Last Updated on 24 Mar 2025 – 21:44 by William Scuotto