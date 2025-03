Futuro Conte, la dichiarazione a sorpresa “Aspettava una telefonata della Juve. Ora sarebbe…”

Il futuro di Antonio Conte è ancora da scrivere, con il tecnico accostato alla Juventus: spunta una dichiarazione a sorpresa su suo status in vista dell’estate

Il nome di Antonio Conte continua a far discutere in queste ore. Dopo l’esonero di Thiago Motta dalla Juventus e l’approdo da traghettatore di Igor Tudor, i rumors su un possibile ritorno del tecnico leccese in bianconero, per il prossimo anno, continuano ad aumentare. Una scelta che farebbe sicuramente rumore, dato che Conte non ha mai lasciato un club dopo una sola stagione (dalla Juve in poi ndr) e che è sotto contratto per altre due annate.

Inoltre, il Napoli è ancora in piena corsa per lo scudetto, con la prospettiva di un calciomercato che potrà rinforzare la rosa e permettere di puntare a grandi palcoscenici anche il prossimo anno. Mollare proprio adesso un progetto come questo farebbe scalpore, specie dopo che il patron De Laurentiis è parso completamente fiducioso del lavoro del proprio allenatore, che ha risollevato una squadra sportivamente morta lo scorso anno.

Conte tra Juventus e Napoli: le parole a sorpresa di Capuano

A commentare attraverso un post su X il possibile intreccio con la Juventus e Conte, è stato il giornalista Giovanni Capuano. Non sempre protagonista di campagne a favore del Napoli, questa volta si è espresso a favore degli azzurri sulla vicenda che vedrebbe coinvolto il tecnico pugliese.

“Conte un anno fa era a disposizione e attendeva solo una telefonata per correre a Torino. Mai arrivata”.

Un retroscena raccontato immediatamente ad inizio post da parte di Capuano, che svela come Conte stesse attendendo la chiamata dei bianconeri per tutta l’intera stagione passata, senza essere accontentato. Un atteggiamento che lo avrebbe spinto verso il Napoli. Subito dopo aggiunge:

“Farne adesso, che è sotto contratto al Napoli, l’obiettivo dichiarato attraverso i giornali, significa mancare di rispetto a Napoli, alla sua corsa scudetto e ai propri datori di lavoro”.

Una difesa a sorpresa nei confronti dei partenopei, che verrebbero sicuramente destabilizzati da potenziali chiamate al proprio allenatore, durante la fase finale di una stagione che potrebbe portare anche al sogno del quarto scudetto.

“Se lo volevi portare alla Juventus, lo facevi nel 2024 senza imbarcare la tua società in una trattativa difficilissima”.

Conclude così il giornalista, che critica pesantemente l’operato della Juventus, ora in balia degli eventi. Se Conte ritornerà in bianconero sarà solo il tempo a dircelo. Per il momento è concentrato sul campo, in attesa del ritorno dei nazionali, per preparare la sfida con il Milan.

