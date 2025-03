Meret, colpo di scena sul futuro? Spunta l’incredibile indiscrezione dalla Germania

Alex Meret e il suo futuro, spunta un clamoroso colpo di scena dalla Germania: l’indiscrezione a sorpresa sul portiere del Napoli

Il futuro di Alex Meret, portiere del Napoli, sembrava ormai scritto, con un rinnovo che pareva a un passo, ma ecco che spunta un colpo di scena da capogiro direttamente dalla Germania. Nonostante le parole rassicuranti del suo agente Federico Pastorello, che aveva lasciato intendere un accordo imminente, la firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata, e il 30 giugno si avvicina inesorabile.

Questo ritardo ha aperto la porta a rumors e indiscrezioni, con le ultime che arrivano dritte dalla Bundesliga, pronte a scuotere il calciomercato estivo. Un’ipotesi che ha fatto drizzare le antenne ai tifosi azzurri, in attesa di capire cosa riserverà il destino al loro numero uno.

Il Napoli non vuole perdere un pilastro come Meret, ma il richiamo di un club prestigioso come il Bayer Leverkusen potrebbe cambiare le carte in tavola. A volte il calcio è come una partita a scacchi, si dice in questi casi, e questa mossa a sorpresa potrebbe davvero rimescolare tutto.

Alex Meret al Bayer Leverkusen: l’indiscrezione che scuote il mercato

Alex Meret al Bayer Leverkusen è il nuovo rumor che sta tenendo banco in queste ore. Secondo quanto riportato dal Kölner Stadt Anzeiger, giornale tedesco di Colonia, il club tedesco avrebbe messo gli occhi sul portiere del Napoli. Il Bayer sta cercando un nuovo profilo per quel ruolo per la prossima estate, dopo aver deciso di lasciar partire Matej Kovar, che non ha convinto come alternativa a Lukas Hradecky.

Tra i nomi sul taccuino dei tedeschi spunta proprio quello di Meret, che potrebbe arrivare a parametro zero, visto che il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2025. Meret, arrivato a 27 anni, porterebbe con sé l’esperienza di uno scudetto vinto con il Napoli nel 2023. Tuttavia, l’idea di vederlo in Bundesliga come secondo portiere lascia perplessi: uno come lui, abituato a essere titolare, accetterebbe davvero un ruolo di riserva?

Meret, il futuro: tra rinnovo e sirene estere

Il futuro di Meret è un argomento che tiene ancora col fiato sospeso i tifosi azzurri. Nonostante le voci di un rinnovo imminente, con il suo agente Federico Pastorello che aveva dichiarato che le trattative erano in fase avanzata, la firma ufficiale non è ancora arrivata. Questo ritardo ha alimentato l’incertezza, dando spazio a numerosi rumors.

Il Napoli avrebbe offerto a Meret un prolungamento fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno, ma il portiere vorrebbe un contratto più lungo, almeno di due anni, per sentirsi davvero al centro del progetto.

Alex non è nuovo alle attenzioni di club stranieri: in passato, Arsenal e Tottenham avevano mostrato interesse e anche l’Inter era stata accostata al portiere. Ora, l’ipotesi Bayer Leverkusen aggiunge un nuovo capitolo a questa saga di mercato. Il Napoli, però, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Meret è considerato un pilastro della squadra e si proverà a chiudere per il rinnovo, spazzando via le sirene tedesche.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 15:32 by Claudio Mancini