Rinnovo Meret, parla l’agente: “Siamo ai dettagli, ma un aspetto non ci soddisfa”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato del rinnovo del portiere del Napoli: le dichiarazioni lasciano però dei dubbi

Nel corso di un’intervista per i colleghi di Tuttomercatoweb, Federico Pastorello, agente di Meret, ha spiegato lo stato attuale della trattativa sul rinnovo del portiere con il Napoli. Proprio questa mattina, vi avevamo riportato novità sul futuro del giocatore, che vengono confermate proprio dal suo stesso procuratore.

É stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi dettagli”.

Apre così l’intervista Pastorello, che mette subito in chiaro l’unità di intenti delle parti coinvolte.

Meret verso il rinnovo, ma c’è ancora un ostacolo: di cosa si tratta

Nel corso della chiacchierata, l’agente ha poi aggiunto:

“Ormai siamo veramente ai dettagli, quindi io spero che a brevissimo si possa dare l’annuncio. Anche perché, al di là delle sollecitazioni esterne, Alex non ci ha mai chiesto altro che continuare a Napoli: sono sei anni che è in questa società e se ne sente parte integrante. Poi devo esser sincero: con lui non è sempre semplice parlare, perché è molto concentrato sul campionato e certi argomenti lo disturbano, quindi spesso e volentieri ci mettiamo del tempo per questo motivo”.

Non mancano però degli ostacoli, come la base dell’accordo. Al giocatore e al suo procuratore non piace l’ipotesi di un anno con opzione di un’altra stagione:

“Questo tipo di idea a noi non sta bene: Alex vuole comunque avere almeno due anni, quindi fino al 2027. Se si sposa un progetto lo si deve fare con un minimo di continuità. Alex ha 27 anni ed è nel pieno della sua maturità e della sua carriera. Ma non ci sono problemi, in linea di massima c’è l’accordo”.

