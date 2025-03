McTominay esalta il Napoli: “C’è una cosa fondamentale che ho imparato in questi mesi”

Scott McTominay è tornato a parlare del suo trasferimento nel Napoli e di cosa ha imparato in questi mesi: le dichiarazioni complete

Scott McTominay ha aperto il suo cuore, tornando a parlare del trasferimento al Napoli e di tutto quello che ha imparato in questi mesi sotto il sole di Partenope. Le sue parole sono un mix di gratitudine e ambizione, un racconto che sa di passione e di sogni da inseguire. Il centrocampista scozzese, che ha lasciato il Manchester United per approdare in Serie A, ha rivelato come questa esperienza lo abbia cambiato, non solo in campo, ma anche fuori.

Non è solo una questione di calcio. McTominay ha trovato a Napoli una nuova casa, un nuovo modo di vivere il pallone, e questo lo ha reso un giocatore migliore, soprattutto per la sua Scozia. Le sue prestazioni gli sono valse il premio di giocatore internazionale dell’anno dagli Scottish Football Writers per il secondo anno consecutivo, e il suo obiettivo è chiaro: giocare il più a lungo possibile, sia per il club che per la nazionale.

McTominay al Napoli: un’esperienza che gli ha già cambiato la vita

Il trasferimento di Mc Tominay al Napoli è stato un passo che ha segnato una svolta nella carriera del centrocampista scozzese.

“Se il mio trasferimento al Napoli mi ha migliorato? Direi che potenzialmente lo ha fatto”

Ha dichiarato McTominay in un’intervista a BBC Sport, rispondendo a chi gli chiedeva se questa esperienza lo avesse reso un giocatore migliore per la Scozia.

“Mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso. Mi ha aperto gli occhi anche su tante cose diverse fuori dal campo, cosa di cui sono molto grato”.

Parole che raccontano un viaggio non solo tecnico, ma anche umano, in una città come Napoli che vive il calcio con un’intensità unica.

Arrivato nell’estate scorsa per circa 30,5 milioni di euro, McTominay ha subito conquistato Antonio Conte e i tifosi partenopei. In Serie A, ha trovato un calcio più tattico rispetto alla Premier League, e questo lo ha spinto a crescere: ha segnato 7 gol e fornito 4 assist in 28 presenze, complessive.

Le prestazioni con la Scozia: un leader in campo e fuori

Le prestazioni con la Scozia sono un altro capitolo di questa storia di successo. Le sue magnifiche performance con la nazionale gli sono valse il premio di giocatore internazionale dell’anno dagli Scottish Football Writers per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che lo riempie di orgoglio.

“Sono così grato a tutti coloro che mi hanno aiutato in questo viaggio, in particolare a Steve Clarke, perché è il motivo per cui ho giocato così bene e il motivo per cui amo venire in ritiro, perché rende l’atmosfera così incredibile”.

Un rapporto speciale, quello con Clarke, che lo ha trasformato in un pilastro della Scozia. McTominay ha segnato 11 gol nelle ultime 22 partite con la Scozia e il suo rigore decisivo contro la Grecia nella Nations League aveva dato alla squadra un vantaggio di 1-0 nel playoff per mantenere lo status in Lega A, vanificato nel 3-0 subito ieri. Un passo falso che non dovrà distogliere il giocatore dalla corsa scudetto con il suo Napoli.

