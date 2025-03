Corsa scudetto, Inzaghi perde Lautaro e Dumfries? L’esito degli esami

Per la corsa scudetto, Simone Inzaghi perderà Lautaro Martinez e Dumfries? L’esito degli esami nel rush finale con il Napoli

Giornata cruciale per l’Inter, che ha conosciuto l’esito degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. L’argentino è rientrato in anticipo dalla nazionale, saltando gli impegni previsti per queste settimane di sosta. L’olandese, invece, si era fermato già nel corso della partita vinta contro l’Atalanta, facendo scattare l’allarme in campo.

In una fase della stagione così cruciale e con un tour de force di partite da affrontare, per Simone Inzaghi si è trattato di un doppio stop molto pesante. Il rush finale prevedrà una sfida apertissima con il Napoli di Antonio Conte, che ora dista 3 punti e spera di recuperare terreno proprio dopo i ko di due titolarissimi della rosa nerazzurra.

Lautaro e Dumfries, l’esito degli esami: quante partite salteranno

Secondo quanto emerso, per Lautaro Martinez gli esami hanno evidenziato un risentimento ai flessori in fase di guarigione, verrà rivalutato nei prossimi giorni. Niente rischi contro l’Udinese, che salterà, dovrebbe tornare tra Milan e Parma.

Per Dumfries si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, sarà rivalutato la prossima settimana. Stop più lungo, come pronosticato, salta Udinese, Milan e quasi sicuramente Parma: ci proverà per il Bayern in Champions League.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 13:48 by Claudio Mancini