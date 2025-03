McTominay, Lukaku o Buongiorno: ecco il miglior acquisto dell’estate

Svelato finalmente quello che è stato il miglior acquisto dell’estate tra McTominay, Lukaku o Buongiorno, tifosi entusiasti

Il Napoli non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti della stagione, con i punti che in questa fase di campionato stentano ad arrivare e trascinano gli azzurri verso prestazioni opache. La difficoltà di trovare la vittoria è dovuta sicuramente a qualche problema legato alla questione infortuni – Neres alla prossima rientra – e un Anguissa irriconoscibile nelle ultime uscite.

Si aggiungono poi i recuperi da qualche settimana di Olivera, ancora non al pieno della forma, e Spinazzola. Conte ha bisogno al più presto di trovare una soluzione per il suo Napoli, magari cambiando assetto e cercando un altro modo di giungere alla rete. I tifosi non demordono e chiedono l’ultimo sprint finale alla squadre, l’Inter è a soli tre punti.

Manna parla sul mercato effettuato in estate: ecco chi è il miglior acquisto della stagione

Manna, direttore sportivo degli azzurri, ha parlato a seguito del ‘Trofeo Maestrelli‘ svoltosi a Montecatini. L’ex Juve non ha nascosto l’obiettivo stagionale e quello che si è rivelato essere il miglior acquisto della stagione, per le prestazioni offerte.

Alla domanda sul calciatore che ha superato le aspettative, il direttore sportivo non ha esitato a rispondere la sua preferenza:

“Buongiorno ha lasciato qualcosa di più rispetto agli altri. La sua volontà di unirsi a noi è stata determinante e siamo orgogliosi, specialmente con club più grandi che potrebbero arrivare prima. La cosa che mi ha dato più soddisfazione è stata la realtà di Napoli, passionale e calda, reagire dopo una stagione complicata“.

Napoli, il percorso per giungere allo Scudetto: la piazza ci crede

Il Napoli, sulla carta, non ha un percorso del tutto robusto fino al termine della stagione. Le due sfide contro Milan e Bologna potrebbero sembrare le uniche insidie reali, ma l’attenzione non deve mai calare e Venezia qualcosa ha lasciato.

Calendario alla mano le prossime sfide dei partenopei non sono del tutto facili, specialmente le ultime. Ad esempio, le quattro finali recitano Lecce, Genoa, Parma e Cagliari: tutte squadre che lottano per la salvezza e sono alla ricerca disperata di punti preziosissimi.

Inoltre, la sconfitta di Como e il pareggio con il Venezia lasciano sicuramente un minimo di incertezza che Conte dovrà saper curare per risollevare il morale della squadra. La piazza continua a restare al fianco dei calciatori e non intende mollare.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 00:14 by Leonardo Zullo