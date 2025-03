Erede Kvara, il Napoli ha deciso: non si torna più indietro

Il Napoli ha finalmente deciso chi nella prossima stagione prenderà il posto di Khvicha Kvaratskhelia, andato a gennaio al PSG di Luis Enrique.

Archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, in casa Napoli è tempo di pensare al prossimo match di campionato. Da domani, infatti, gli azzurri riprenderanno ad allenarsi per preparare il match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Sergio Conceicao.

Il Napoli ha l’obbligo di battere i rossoneri per cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter. I partenopei, di fatto, hanno avuto un calo di rendimento quando è terminato il calciomercato, ovvero quando Khvicha Kvaratskhelia è stato ceduto al PSG per 75 milioni di euro. Proprio sul possibile sostituto del calciatore, tra l’altro, bisogna registrare una decisione importante del club partenopeo.

Nicolò Schira: “Erede di Kvara? Il Napoli sta facendo dei tentativi per Zhegrova”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’:

“Cosa posso dire sulla scelta dell’erede di Kvara? Il Napoli sta cercando di prendere Edon Zhegrova, si stanno facendo dei tentativi. A Giovanni Manna piaceva già ai tempi della Juve”.

Il Napoli, quindi, sta cercando di prendere Edon Zhegrova . Quest’ultimo, tra l’altro, ha solo un altro anno di contratto con il Lille che, come ha ribadito egli stesso, non rinnoverà. Il kosovaro è tra gli obiettivi del club partenopeo di un calciomercato estero che promette di essere molto intenso.

Edon Zhegrova: ecco chi è il possibile erede di Khvicha Kvaratskhelia?

Il nome che circola con insistenza negli ultimi giorni, dunque, è proprio quello di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro del Lille, quindi, è una pista più che concreta per il calciomercato del Napoli.

Edon Zhegrova, 25 anni, è un’ala rapida e tecnica, con un’ottima propensione al dribbling e un fiuto per il gol che lo rendono un profilo intrigante. Nel 2024-2025, con la maglia del Lille, ha già messo a segno 4 gol ed un assist in Ligue 1. Questi numeri lo collocano tra i giocatori più in forma del campionato francese (dati ‘Opta’). Il suo contratto in scadenza nel 2026, di fatto, lo rende un’opportunità ghiotta per il Napoli. L’attaccante esterno, di fatto, potrebbe arrivare in azzurro ad un prezzo davvero ragionevole. Insomma, un affare con i fiocchi, se dovesse andare in porto.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 23:17 by William Scuotto