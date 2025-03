“Non so cosa aspettano, Zhegrova ha bisogno di sapere”, stangata dell’intermediario al Napoli!

L’esterno kosovaro non vuole più aspettare, l’intermediario forte contro il Napoli! Gelo tra le parti.

Edon Zhegrova è uno dei nomi caldi presenti sulla lista di Giovanni Manna per la prossima stagione. L’esterno kosovaro classe 1999 del Lille era già stato nel mirino del club azzurro, in una trattativa poi sfumata. Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Serxhio Mezi, intermediario del calciatore, nel corso del programma Salite sulla Giostra. L’intermediario ha raccontato la vicenda relativa al possibile arrivo di Zhegrova a Napoli, senza nascondere un certo disappunto.

“Noi abbiamo avuto già un contatto quest’estate col Napoli, avevano stabilito un accordo tra gentleman poi il Napoli ha messo in parcheggio il ragazzo e alla fine Kvaratskhelia non è andato al PSG e Zhegrova è tornato a giocare. Il ragazzo stava cercando anche una villa a Napoli, voleva Napoli ma adesso trovo difficile chiuderla col Napoli. Abbiamo avuto anche un’offerta concreta dal Barcellona per cui vedo difficile che posso arrivare a Napoli ormai”, ha commentato Mezi. “Trattativa difficile ma ancora aperta? Il Napoli deve risolvere prima i problemi all’interno della società. Lo sappiamo tutti che Conte non è contento degli acquisti ma io oggi vi dico che il tecnico ha avuto due telefonate bomba da parte di due club importanti di serie A per il prossimo anno. Quindi, il Napoli deve risolvere prima con Antonio Conte e poi pensare al calciomercato! – ha continuato l’intermediario di Zhegrova – Tra Conte e la società non c’è una visione univoca sulle questioni del mercato: il Napoli gli ha comprato solo un calciatore, Lukaku. Conte è arrabbiatissimo per il mercato fatto anche perché lui è arrivato a lottare per lo scudetto. Conte è un maestro, ha fatto il massimo.

Zhegrova non ha bisogno di Conte, parole importanti dell’intermediario

Rivelazione dopo rivelazione, l’intermediario dell’esterno kosovaro ha continuato a raccontare retroscena, di fatto esternando anche la consapevolezza acquisita dallo stesso Zhegrova, che ormai non ha più bisogno di farsi notare.

“Zhegrova è stato richiesto da Conte, ma il ragazzo ora non deve più dimostrare il suo valore. Non gli serve più il trampolino di lancio, non voglio dire che il Napoli non sia una squadra top, ma Zhegrova si è affermato. Inoltre, un calciatore che non se sa ci sarà o meno Antonio Conte sulla panchina azzurra, inizia a pensarci se venire a Napoli o meno. I contatti col Napoli sono iniziati a inizio giugno, poi siamo andati avanti e la trattativa doveva chiudersi, così non è stato. Loro aspettavano non si sa cosa! Poi ci siamo rincontrati a novembre e il Lille non ha voluto cederlo. Zhegrova si è anche un po’ arrabbiato, non era più sicuro di andare a Napoli a gennaio perché la stessa società prima diceva di sì e poi cambiava idea”, ha concluso Mezi.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 15:54 by Giorgio D’Andrea