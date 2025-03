Calciomercato Napoli, spunta ancora un nome per la difesa: è un vecchio pallino di Manna

Il calciomercato del Napoli entra vivo e per la difesa spunta ancora un nome: si tratterebbe di un vecchio pallino di Giovanni Manna

Il Napoli sta già ponendo le basi verso la prossima stagione e lo sta facendo attraverso il lavoro di Giovanni Manna. Il club vuole evitare di ripetere gli stessi errori fatti la scorsa estate e a gennaio, specialmente quelli legati alla lentezza delle operazioni. Gli azzurri hanno firmato calciatori come Lukaku, Gilmour e McTominay negli ultimi giorni di trattative, mentre a gennaio si sono visti sfumare nomi come Garnacho e Adeyemi senza avere sostituti all’altezza pronti da trattare.

Non si potranno commettere gli stessi sbagli ed è per questo che il ds del Napoli sta iniziando a muoversi in queste settimane. La priorità per Antonio Conte sembra il difensore, sia perché Juan Jesus lascerà il club a parametro zero, sia perché Rafa Marin non ha pienamente convinto e potrebbe salutare in prestito. Da qui l’ipotesi di Solet, il nome principale accostato agli azzurri, con i piani alternativi Beukema e Gatti.

Calciomercato Napoli, altro affare con l’Udinese? Manna punta a Bijol

La pista Napoli-Udinese potrebbe rimanere calda non solo per Solet o Lucca, anche lui nel mirino del club come vice Lukaku, ma anche per Jaka Bijol. Da tempo nel taccuino di Giovanno Manna, il difensore sta vivendo una stagione di buonissimo livello e potrebbe diventare l’ennesimo nome nella lista degli obiettivi estivi.

In Italia piace molto anche all’Inter e, proprio l’interesse di due top club spingerebbe l’Udinese a una richiesta non inferiore ai 20 milioni di euro. Questo finale di stagione sarà fondamentale per capire se Bijol manterrà elevato il livello delle prestazioni e se il club friulano potrà confermare una richiesta così importante per il proprio centrale. Occhi aperti, dunque, per una trattativa che potrebbe trasformarsi anche in un’asta tra le due principali candidate per lo scudetto.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 14:43 by Claudio Mancini