Napoli, doppio affare con l’Udinese: spunta anche un retroscena inedito su Solet

Il Napoli lavora su un doppio binario con l’Udinese e, intanto, spunta anche un nuovo retroscena su Solet: tutti i dettagli sulle possibili trattative

Il Napoli non molla la presa e lavora su un doppio binario con l’Udinese, tenendo d’occhio due nomi che potrebbero scaldare il mercato: il primo su tutti è quello di Oumar Solet. La passione degli azzurri per il difensore francese, oggi colonna dei friulani, è una storia che parte da lontano, un amore mai sbocciato che ora potrebbe finalmente concretizzarsi.

Le trattative tra i due club non sono una novità, ma negli ultimi anni qualche intoppo ha raffreddato i rapporti. Eppure, il Napoli non si arrende: Solet è in cima alla lista dei desideri e chissà che questo non sia il momento giusto per vedere il talento francese vestire la maglia azzurra.

Solet al Napoli, una passione che viene da lontano: il retroscena

La storia tra il Napoli e Oumar Solet è iniziata nell’estate post-Scudetto, quando il centrale francese era uno dei pilastri del Salisburgo, con cui aveva conquistato tre campionati austriaci consecutivi. Lo scouting azzurro lo aveva individuato come il leader perfetto per la difesa, soprattutto con il contratto di Solet in scadenza.

Ma il Salisburgo sparò alto: 25 milioni, una cifra che fece storcere il naso alla dirigenza partenopea. Così, il Napoli virò su Natan, una scelta che si rivelò un errore di valutazione, come ammesso anche internamente. A gennaio 2024, nuovo tentativo: Solet era appena rientrato da un lungo infortunio, ma il Salisburgo alzò ancora il muro, chiedendo 13 milioni. Niente da fare, il francese restò in Austria.

Il resto è storia recente: a novembre 2024, da svincolato, Solet ha firmato con l’Udinese fino al 2027, e il suo impatto in Serie A è stato devastante. Fisicità, intelligenza tattica e leadership in dieci presenze, con un assist e una prestazione monstre al Maradona nell’1-1 contro il Napoli. Ora Solet è di nuovo nel mirino degli azzurri, ma l’Udinese non fa sconti: per strapparlo ai friulani servono almeno 20 milioni. Una cifra importante, ma che potrebbe valere il futuro della difesa partenopea.

Napoli-Udinese, asse caldo ma con qualche intoppo: c’è anche Lucca nel mirino

L’asse Napoli-Udinese è stato spesso caldo negli ultimi anni, con diversi colpi andati a segno. Ma la scorsa stagione qualcosa si è incrinato: le operazioni per Samardzic e Perez, che sembravano a un passo dalla chiusura, sono saltate all’ultimo, lasciando un po’ di amaro in bocca a entrambe le parti. Ora, però, i due club sono tornati a parlarsi, e i nomi sul tavolo sono pesanti.

Oltre a Solet, c’è Lorenzo Lucca, l’attaccante che sta facendo bene in Friuli e che potrebbe essere un’alternativa interessante per il reparto offensivo di Conte, soprattutto come vice Lukaku o in un modulo con due punte.

Su X, un tifoso ha scritto: “Se prendiamo Solet e Lucca, facciamo bingo!”. E non ha tutti i torti: Solet porterebbe solidità in difesa, mentre Lucca, con la sua fisicità e il suo fiuto per il gol, potrebbe essere un’arma in più. Ma l’Udinese sa di avere due gioielli in rosa e non sembra intenzionata a cederli senza una cifra importante. I contatti sono già partiti, e le prossime settimane saranno decisive. Riuscirà il Napoli a tirar fuori il coniglio dal cilindro e a ricucire i rapporti con i friulani? I tifosi ci sperano.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 08:47 by Claudio Mancini