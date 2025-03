Alex Meret, deciso il suo futuro: arriva l’ultim’ora definitiva

Alex Meret e il Napoli hanno stabilito quale sarà il futuro del portiere: è arrivata la decisione su quello che farà il portiere a fine stagione

Qua la mano, anche con i guanti, per stringersela sul serio e guardare al futuro insieme: Alex Meret e il Napoli sono pronti a proseguire il loro cammino, almeno fino al 2027.

Dopo mesi di chiacchiere e rumors che lo vedevano spesso sull’uscio di Castel Volturno, il portiere friulano sta per firmare un rinnovo che metterà a tacere ogni dubbio. Con un ingaggio che salirà a 2,5 milioni a stagione e una storia già ricca di trofei, Meret è destinato a diventare una leggenda del club.

Con sette stagioni alle spalle e un futuro che si prospetta ancora più brillante, Meret ha conquistato quasi tutti, dai tifosi allo staff, con la sua tenacia e il suo talento.

Alex Meret ancora a Napoli: un rinnovo per scacciare i rumors

Meret e il Napoli è un binomio che si rafforza: dopo lunghi colloqui con il management del calciatore, il club è pronto a proporre la cosiddetta fumata azzurra. Meret, il cui contratto era in scadenza nel 2025, firmerà un rinnovo fino al 2027, con un ingaggio che passerà da 1,5 a 2,5 milioni di euro a stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Non ci saranno clausole o opzioni particolari: se ci sarà bisogno di un ulteriore confronto, se ne parlerà tra un anno, quando Meret avrà 30 anni e potrà ragionare su nuove prospettive, magari per restare a vita sotto il Vesuvio.

I rumors sul suo futuro non sono mai mancati. Quante volte si è detto che Meret fosse a un passo dall’addio? Nel 2022, ad esempio, La Spezia sembrava a un passo dall’accoglierlo, ma il portiere ha sempre risposto sul campo, con parate decisive e una serenità da bravo ragazzo che ha conquistato quasi tutti.

Meret e il rinnovo contratto: un percorso di crescita e trofei

Questa è la settima stagione di Alex Meret con il Napoli, un viaggio iniziato nel 2018 con un infortunio al secondo giorno di allenamento, che lo tenne fuori per quattro mesi. Nonostante le difficoltà iniziali, Meret ha dimostrato una forza caratteriale sottovalutata, scacciando pregiudizi e diffidenze ambientali.

Il rinnovo di contratto è il coronamento di un percorso che lo ha visto vincere una Coppa Italia nel 2020 – decisiva la sua parata nella finale ai rigori contro la Juventus – e uno scudetto nel 2023, il primo del Napoli dopo 33 anni.

Meret ha condiviso la porta con Ospina nei primi anni, ma con il tempo si è preso il posto da titolare, convincendo anche i più scettici. Ha difeso i pali del San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, in 204 partite ufficiali, con 78 clean sheet, un numero che testimonia la sua costanza.

