Osimhen tesoretto del Napoli, quanti club in corsa: c’è anche la Juventus

Victor Osimhen piace a mezza Europa e può diventare un tesoretto per il Napoli: tutti i club in corsa per l’attaccante nigeriano

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più desiderati d’Europa, e il Napoli potrebbe presto trovarsi con un tesoretto da capogiro. Il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ha attirato l’attenzione di club di mezza Europa, dalla Premier League alla Ligue 1, con la Juventus pronta a inserirsi nella corsa. La sua clausola rescissoria, i sogni di Champions League e le strategie di mercato stanno tenendo banco.

Con un contratto che lo lega al Napoli fino al 2026, ma con una situazione in continua evoluzione, Osimhen è al centro di un intrigo di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio europeo.

Victor Osimhen: un talento che fa gola a mezza Europa

Quello di Victor Osimhen è un nome che fa tremare le difese e accende i sogni dei tifosi. L’attaccante nigeriano, che ha portato il Napoli allo scudetto nel 2023 con 26 gol in Serie A, è attualmente in prestito al Galatasaray, ma il suo futuro è tutto da scrivere. La relazione tra Osimhen e il presidente De Laurentiis si è incrinata, e il giocatore ha espresso il desiderio di restare in Turchia fino a fine stagione. Tuttavia, il Napoli sa di avere un tesoro tra le mani, con una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida per i club stranieri.

Osimhen, a 26 anni, ha già dimostrato di essere un bomber di razza. Anche in questa stagione ha già segnato 26 gol in 30presenze con il Galatasaray, attirando l’attenzione di mezza Europa. Ma il richiamo della Premier League e della Champions League è forte, e il Napoli potrebbe presto incassare una cifra importante, trasformando Osimhen in un vero tesoretto per il futuro.

Osimhen in Premier League: i club inglesi in pole position

Il sogno di Victor Osimhen è chiaro: giocare in Premier League e respirare l’aria della Champions League. Quella inglese è un’ipotesi sempre più concreta, con diversi club pronti a fare follie per lui. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham sono tutti interessati, e il compagno di nazionale William Troost-Ekong ha confermato che Osimhen giocherà in Inghilterra nella prossima stagione.

Osimhen stesso non ha mai nascosto il suo amore per la Premier: ha una casa a Parigi, lasciando aperte le porte del PSG che ha provato ad acquistarlo in estate, ma non gli dispiacerebbe comprarne una a Londra o a Manchester, magari vicino a Old Trafford o ad Anfield.

La clausola rescissoria di 75 milioni di euro per i club stranieri rende l’affare più accessibile rispetto al passato, quando si parlava di 120-130 milioni. Tuttavia, Osimhen potrebbe rinunciare alla Champions solo per un contratto da nababbo, un quinquennale con cifre da capogiro che pochi club possono permettersi. Ecco perché l’Arabia passa in secondo piano.

Juventus su Osimhen: una trattativa complicata con De Laurentiis

Non solo l’Europa, anche l’Italia vuole Victor Osimhen, e la Juventus è pronta a fare sul serio. Cristiano Giuntoli, che aveva portato Osimhen al Napoli nel 2020 per 75 milioni di euro da Lille, ora vuole riprovarci per i bianconeri. La trattativa è però complessa: la cifra di 75 milioni di euro non è valida per i club italiani, e De Laurentiis, memore del caso Higuain, non ha alcuna intenzione di cedere un altro attaccante ai rivali storici.

La Juventus vede in Osimhen il sostituto ideale di Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare Torino in estate. Giuntoli sta lavorando per convincere il giocatore, con cui ha un ottimo rapporto. Tuttavia, De Laurentiis non renderà la vita facile e potrà alzare ulteriormente il prezzo per la Juventus. Con il mercato estivo che si avvicina, il Napoli sa di avere un asso nella manica.

