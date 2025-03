Osimhen, spunta un nuovo club interessato: affare caldissimo per il Napoli

Victor Osimhen dovrà trovare una sistemazione definitiva durante la prossima estate e, nelle ultime ore, sarebbe spuntato un nuovo club che potrebbe trattare con il Napoli

Ha rappresentato un ostacolo importante nel calciomercato estivo del Napoli. La mancata cessione di Victor Osimhen resta un problema per gli azzurri, che sperano di poter rimediare nella prossima sessione di trattative. Il prestito al Galatasaray terminerà a fine stagione, con l’attaccante che farà rientro a Napoli. Magari non fisicamente, ma sicuramente il suo contratto appartiene ancora agli azzurri.

Da qui, la volontà di cederlo a titolo definitivo cercando di incassare almeno i 75 milioni prefissati come base di partenza. Il rendimento del nigeriano in questa stagione, con 26 gol in 30 partite, fa sperare anche in accordi più corposi. Sullo sfondo c’è sempre l’interessamento della Premier League, con il Manchester United in pole, ma questa mattina sono emerse importanti novità su un’altra società interessata.

Victor Osimhen e il calciomercato: un futuro da definire

L’attaccante nigeriano, fuori dal progetto di Antonio Conte e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, è stato prestato al Galatasaray, dove sta vivendo una stagione strepitosa con numeri che fanno gola a mezza Europa. Ma a fine stagione tornerà al Napoli, e la dirigenza partenopea non ha intenzione di tenerlo.

Durante l’estate Osimhen è stato vicino all’Arabia Saudita, con l’Al-Ahli pronto a offrire una cifra monstre. Ma Victor ha scelto di restare in Europa, sognando un palcoscenico di primo livello. Ora il Napoli spera che il suo rendimento al Galatasaray possa far lievitare il prezzo, magari attirando offerte anche più corpose. Il calciomercato legato a Osimhen è un tema caldo, e l’estate 2025 potrebbe essere il momento della svolta per il bomber nigeriano.

Napoli e Barcellona in trattativa: Osimhen nel mirino di Flick

Nelle ultime ore, un nuovo pretendente si è fatto avanti con decisione: il Barcellona. Secondo le indiscrezioni, il nome di Osimhen è diventato caldissimo in casa blaugrana, dove l’allenatore Hansi Flick lo vede come il rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Il classe 1998 piace per il suo dinamismo e la sua prolificità sotto rete, come dimostrano i 26 gol segnati a Istanbul. Il Barcellona, però, spera di strappare un prezzo più basso rispetto ai 75 milioni chiesti dal Napoli, confidando in una trattativa che possa abbassare le pretese degli azzurri.

Letrattative sono appena iniziate, ma l’interesse è concreto. Su X, un tifoso blaugrana ha scritto: “Osimhen con Lewandowski sarebbe un attacco da sogno!”. E non ha tutti i torti: Victor potrebbe essere il partner perfetto per il polacco, portando velocità e potenza in un reparto che Flick vuole rendere ancora più letale.

Ma il Napoli non farà sconti: De Laurentiis sa di avere un gioiello in rosa, e per lasciarlo partire servirà un’offerta importante. La sfida è aperta, e sotto il Vesuvio si aspettano mosse decisive.

Osimhen al Manchester United: la Premier League non molla

Non c’è solo il Barcellona a sognare Osimhen. Sullo sfondo, l’interesse della Premier League resta forte, con il Manchester United in pole position. I Red Devils seguono Victor da tempo, e il suo profilo sembra perfetto per il calcio inglese: fisico, veloce, letale in area. Con 26 gol in 30 partite, Osimhen ha dimostrato di poter fare la differenza anche in un contesto competitivo come quello del Galatasaray, e in Premier potrebbe consacrarsi definitivamente come uno dei migliori attaccanti al mondo.

Osimhen-Manchester United è un binomio che fa sognare i tifosi inglesi, ma la concorrenza del Barcellona potrebbe complicare i piani. “Victor in Premier sarebbe un colpo da maestro”, si legge su X, e in effetti il nigeriano ha tutte le carte in regola per brillare in un campionato così fisico e intenso. Intanto, il Napoli osserva e aspetta: 75 milioni è la base, ma con due club del calibro di Barcellona e Manchester United in corsa, chissà che non si possa incassare anche di più. L’estate 2025 si preannuncia rovente.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 09:48 by Claudio Mancini