Colpo Osimhen, la Juventus prova lo scambio di calciomercato per il bomber ora al Galatasaray: arriva la risposta del Napoli.

Non si fermano le indiscrezioni sull’asse Napoli–Juventus. Il sogno dei torinesi resta Victor Osimhen, bomber ora al Galatasaray ma di proprietà partenopea. Su di lui ci sono però anche le attenzioni di Arsenal, Manchester United e Chelsea. Dalla sua cessione De Laurentiis ricaverà ulteriori fondi per finanziare il calciomercato della prossima estate.

L’obiettivo sarà quello di consegnare a Conte una rosa profonda e capace di competere in almeno tre competizioni in contemporanea. Il patron napoletano, spesso restio a cedere i suoi talenti alle dirette concorrenti italiane, avrebbe già risposto all’ipotesi di scambio con la Juventus.

Napoli, no alla Juve allo scambio per Osimhen

I rapporti tra Napoli e Juventus ultimamente sembrano più gelidi del solito. Nonostante a entrambe le dirigenze piacciano alcuni giocatori rivali, finora sono arrivate solo manovre di disturbo o piccoli “dispetti” di calciomercato, come l’affare svanito per Danilo e i tentativi di Giuntoli per Comuzzo durante le trattative invernali col Napoli.

La Juventus, spiega “Il Mattino“, spara grosso per Gatti e il Napoli avrebbe già detto “no” allo scambio con Osimhen con tanto di conguaglio in favore degli azzurri. Entrambe le operazioni viaggerebbero quindi slegate ma sembrano destinate a tramontare sul nascere. Le ingenti richieste della Juve per il difensore avrebbero orientato altrove le mire di Manna.

Napoli, Osimhen finanzia gli acquisti: sette colpi in estate

Intanto, spiega il quotidiano oggi in edicola, dovrebbero essere almeno sette i nuovi innesti in casa Napoli, due per reparto con un’integrazione in difesa. Alcuni di questi arriveranno proprio grazie alla cessione di Osimhen, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida per l’estero.

Classe 1998, come dicevamo, Osimhen sta giocando molto bene in terra turca. Il suo bottino stagionale è di 26 reti e 5 assist in 30 presenze. L’idea di mandarlo in prestito sul finire dello scorso mercato estivo si è rivelata più che azzeccata. Il Napoli gongola e pregusta la pioggia di milioni in arrivo.

Con i soldi per l’addio di Kvara e gli eventuali introiti della Champions League in aggiunta si potrà completare l’opera di ricostruzione avviata con l’arrivo di Conte e sfruttare questi introiti per accontarlo con un calciomercato di altissimo livello.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 10:33 by Felice Leopoldo Luongo