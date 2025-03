Napoli, idea Montoro: chi è il talento che stuzzica gli azzurri

Alvaro Montoro è il nuovo nome esotico che avrebbe attirato le attenzioni del Napoli: i dettagli sul giovane accostati agli azzurri

Il Napoli guarda al futuro e torna a puntare sui giovani talenti, come vuole la sua filosofia: Alvaro Montoro, 17enne trequartista del Velez, è il nuovo nome esotico che ha attirato l’attenzione degli azzurri. Dopo i successi di campioni come Kvaratskhelia, Osimhen, Meret, Zielinski, Cavani e Lavezzi, il club partenopeo vuole cavalcare un’onda verde per rinfrescare la rosa e guardare oltre, con un occhio al campo e uno al bilancio.

Con un progetto che unisce tradizione e innovazione, il Napoli sa che i “bimbi” di ieri sono diventati uomini, e ora serve una nuova generazione per continuare a sognare in grande. Gli azzurri sembrano pronti a fare di tutto per portare a casa un talento che potrebbe infiammare il Maradona.

Alvaro Montoro al Napoli: un’idea per l’estate

Alvaro Montoro al Napoli potrebbe diventare realtà: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha messo gli occhi su questo giovane talento argentino, e i primi contatti con il suo entourage sono già iniziati. Il Napoli ha avviato le chiacchiere per costruire una trattativa che potrebbe concretizzarsi a giugno, con nuovi appuntamenti in programma dopo quelli recenti.

Il Napoli non è nuovo a pescare talenti in Sudamerica: l’Argentina, in particolare, ha sempre portato fortuna. Montoro potrebbe essere il prossimo della lista, e l’idea di vederlo al Maradona fa già sognare i tifosi. Un aneddoto? Si dice che un osservatore del Napoli, dopo averlo visto giocare con la nazionale under 17 argentina, abbia detto che il suo talento potrà fare la differenza!”. Con il calciomercato estivo alle porte, il Napoli è pronto a fare sul serio per assicurarsi questo giovane gioiello.

Montoro: chi è il talento che piace al Napoli

Alvaro Montoro è un nome che sta facendo parlare di sé nel panorama calcistico sudamericano. Il trequartista è un classe 2007, nato a Concepción, in Argentina, e gioca con la maglia numero 10 del Velez Sarsfield, dove è cresciuto nel settore giovanile. Montoro è un trequartista di grande talento, ma può giocare anche come mezzala o esterno destro, grazie ai suoi piedi buoni e alla sua versatilità.

Ha debuttato in prima squadra il 16 febbraio 2024, in una partita di Copa de la Liga Profesional vinta 1-0 contro l’Huracan, e ha già collezionato 9 presenze nella Liga Profesional Argentina 2025, con 4 partite da titolare.

Montoro è considerato uno dei migliori talenti del calcio sudamericano: secondo La Gazzetta dello Sport, il suo punto di forza è il dribbling e la capacità di fornire assist, anche se deve ancora irrobustirsi fisicamente per affrontare i contrasti. Ha un contratto con il fino al 31 dicembre 2025, e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 700 mila euro, secondo Transfermarkt, ma potrebbe salire rapidamente.

Ha anche esperienza internazionale, avendo giocato con la nazionale argentina under 20 e under 17. Con il fratello Francisco, anche lui al Velez, Alvaro sogna di fare il grande salto in Europa, e il Napoli potrebbe essere la sua porta d’ingresso.

Napoli, il calciomercato dei giovani: una strategia che guarda al futuro

Il calciomercato dei giovani è una filosofia che ha sempre portato frutti: il club partenopeo sa che per competere ai massimi livelli serve un mix di esperienza e freschezza. La necessità di rinfrescare la rosa è evidente e serve una nuova generazione per continuare a brillare in Serie A e in Europa.

Alvaro Montoro si inserisce perfettamente in questa strategia: il Napoli vuole talenti che possano crescere e diventare campioni, proprio come è successo con Lavezzi o Kvaratskhelia, che arrivarono da sconosciuti e lasciarono un segno indelebile. Non è la prima volta che il Napoli guarda in Argentina: il legame con il calcio sudamericano è storico, e Montoro potrebbe essere il prossimo a seguire le orme di grandi campioni.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 10:21 by Claudio Mancini